"القلعة" تقترح بناء محطة للكهرباء لتوليد الطاقة بمصر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن شركة القلعة للاستشارات المالية تقدمت بعرض إلى الحكومة لبناء محطة لتوليد الكهرباء للمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة في البلاد.

وقال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار المباشر للوكالة إن المشروع سيتكلف 1.3 مليار دولار، وسيستهدف إنتاج 1 جيجاوات من الطاقة الكهربائية.

وتضررت مصر من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ عام 2011 في أعقاب انتفاضة أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاماً. وتعاني البلاد منذ ذلك الحين نقصا في الغاز يتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء، حيث من المتوقع أن تزداد حدة تلك الأزمة أثناء الأشهر الثلاثة القادمة.

وفي وقت سابق من هذا العام استكملت القلعة برنامجا بقيمة 3.7 مليار جنيه مصري لشراء حصص إضافية في شركات تستثمر فيها، وهو ما جعلها تستحوذ على حصص أغلبية في شركات تعمل في مجالات الطاقة والنقل والأغذية الزراعية والتعدين والأسمنت.

وتضررت القلعة في السنوات الماضية من الاضطرابات الاقتصادية في المنطقة. واستكملت الشهر الماضي زيادة في رأس المال المصدر ليصل إلى ثمانية مليارات جنيه مصري، ما يعادل 1.12 مليار دولار.