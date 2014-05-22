اجتماع سعودي مصري لبحث مشروع الربط الكهربائي

تم عقد اجتماع بين فريقي عمل مشروع الربط الكهربائي المصري السعود، حيث تم استعراض الإجراءات التي تمت في هذا المشروع وكذلك الإجراءات المستقبلية المقرر تنفيذها، ومن المنتظر طرح المشروع للتنفيذ خلال الشهر القادم من حيث إنهاء التحليلين الفني والمالي للعروض المتقدمة للتنفيذ وتوقيع عقود المقاولين.

يشار إلى أنه تم أيضاً تناول العديد من مجالات التعاون بين الجانبين والتي تمثل أهمها في مجال البحوث والتطوير، وترشيد الاستهلاك، وإزاحة الأحمال والتدريب.

تجدر الإشارة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، حيث سيتم من خلاله تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر.

هذا وتبلغ تكاليف المشروع حوالي 1,6 مليار دولار أميركي يخص الجانب المصري منها حوالي 600 مليون دولار يقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي كل من الشركاء الأوروبيين في التنمية EDPs، البنك الدولي والشركة المصرية للنقل. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2016 على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.