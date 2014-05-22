صفقة غاز تاريخية بين روسيا والصين بـ400 مليار دولار

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن اتفاقية توريد الغاز البالغ قيمتها 400 مليار دولار التي وقعتها روسيا والصين اليوم الأربعاء هي نتيجة لعشر سنوات من المفاوضات، وليست مرتبطة بالتوترات الدبلوماسية في أوكرانيا.

وقالت كيت دوريان محرر أول في MEES، في مقابملة مع قناة "العربية" إن الصفقة شهدت مساومة من جانب الصين في محاولة من جانبها لتخفيض سعر المليون وحدة حرارية والتي يدور الحديث بشأنه حول 11 دولاراً.

وأضافت دوريان "هذا السعر يعتبر أقل من سعر الغاز الذي تقوم روسيا بتصديره إلى آسيا، وروسيا أردات أن تثبت للأوروبيين أن لديها منافذ أخرى لبيع صادراتها من الغاز، على الرغم من أن الروس يقولون أن الصفقة تستهدف تنويع مصادر الدخل".

وتوقعت دوريان تغيير خريطة صدرات الغاز مع بداية تصدير أميركا الغاز الصخري، وهو ما سيؤدي بالتأكيد لتفاوت أسعار الغاز.

وأبلغ كيري مؤتمرا صحافيا أثناء زيارته إلى مكسيكو سيتي "لا نرى أن هناك أي علاقة على الإطلاق باتفاقية تتعلق بإمدادات الغاز والطاقة بين روسيا والصين والتي عكف البلدان على العمل عليها لعشر سنوات". وأضاف قائلا: "هذا ليس جديدا. هذا ليس ردا مفاجئا على ما يجري حاليا".

وسيؤدي الاتفاق بين شركة جازبروم الروسية التي تسيطر عليها الدولة وشركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) إلى ربط حقول الغاز الضخمة في روسيا بسوق مزدهرة في آسيا للمرة الأولى عبر خط أنابيب بطول آلاف الأميال مرورا بسيبريا.

وأشار كيري أيضا إلى أن واشنطن تراقب عن كثب لترى هل ستفي روسيا بتعهداتها لإعادة قواتها من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها.

وقال: "إذا حدث ذلك- ونحن نراقب بعناية- فإنه سيكون شيئا بنّاء جدا.. شيئا إيجابيا".