أميركا تكسب نزاعاً تجارياً حول السيارات مع الصين

أعلن الممثل التجاري الأميركي تحقيق فوز كبير على الصين بصدور قرار من منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم التي تفرضها الصين على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة ويتم تصديرها للصين.

وقال ميشيل فرومان الممثل التجاري الأميركي إن القرار يؤكد أن ادعاءات واشنطن بأن الرسوم التي تفرضها الصين على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 21.4% تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية حقيقية.

يذكر أن صادرات السيارات الأميركية خلال العام الماضي بلغت 65 مليار دولار، منها 8.5 مليار دولار إلى الصين. كانت الصين قد تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية لصالح 9 شركات سيارات تمتلك مصانع في الولايات المتحدة. وتشمل 3 شركات أميركية، وهي جنرال موتورز وفورد موتور وكرايسلر، إلى جانب شركات غير أميركية، مثل بي إم دبليو الألمانية وهوندا اليابانية وتويوتا اليابانية ومرسيدس الألمانية.

يذكر أن الرسوم الصينية تطبق على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في)، وغيرها من السيارات الكبيرة التي يتم تصنيعها في 9 ولايات أميركية.

وقالت النائبة الأميركية ساندي ليفين من ولاية ميشغان "هذه قضية مهمة، هذا انتصار مهم لصناعة السيارات الأميركية".

وقال مسئول رفيع المستوى في مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الرسوم الصينية انتهت بالفعل وقرار المنظمة لا يشمل فرض أي غرامات على الصين نتيجة تطبيق هذه الرسوم في السنوات الماضية.