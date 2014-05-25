أهدرنا الماء والآن نهدر الطاقة

نعم أهدرنا الماء حتى غاضت كلّ الآبار الجوفية أو تكاد، والآن نهدر الطاقة، صحيح أننا نكتشف مصادر جديدة، ولكنني أحسب أنّ وتيرة استهلاكنا أسرع من وتيرة ما نكتشفه، وإليكم أولا هذا الخبر: فقد حققت المملكة إنجازا قياسيا في مضمار توفير الطاقة ودفع مسيرة التنمية الصناعية، من خلال إنتاج حوالي 4 ترليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال العام الماضي 2013.

حسن ولكن إليكم هذا الخبر: أكدّ وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أنّ أرقام استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة تكشف عن أنّ نمو الاستهلاك خلال السنوات الماضية جاء بمعدلات يمكن وصفها بالفلكية، مبينا أنّ نسبتها تجاوزت 15٪ في بعض المدن، فيما بلغ متوسطها في المملكة 8٪ أي أننا يجب ألاّ نفرح بهذا الاكتشاف الجديد، فنحن نصرف ما في الجيب في انتظار ما يأتي به الغيب وهو منطق سقيم.

وفي هذا الصدد كشف مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز عن أنّ المملكة شهدت خلال العقود الماضية نموا اقتصاديا متسارعا أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، مشيرا إلى أنّ جزءا كبيرا من هذه الزيادة نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك وهدر الطاقة، فهل نعتبر بحديث الأمير، وهل هناك سبب يمنعنا من أن نجاري العالم ولا نتخلف عنه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية؟



*نقلا عن صحيفة "الرياض"

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