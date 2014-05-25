الكويت تسجل أعلى نسبة تضخم بين دول الخليج خلال مارس

سجل التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر مارس 2014 معدلات تراوحت بين 0.73 بالمئة و2.96 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013.

وتظهر آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة الكويت شهدت تسجيل أعلى نسبة مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى، حيث بلغ معدل التضخم فيها 2.96 بالمئة تلتها السعودية وقطر بنسب متساوية بلغت 2.6 بالمئة لكل منهما ثم البحرين بنسبة 2.3 بالمئة ودولة الإمارات بنسبة 1.85 بالمئة، بينما سجلت سلطنة عمان المعدل الأقل بنسبة 0.73 بالمئة.

وعند مقارنة شهر مارس 2014 بشهر فبراير من نفس العام فقد سجل التضخم ارتفاعاً طفيفاً في كل من دولة الكويت ودولة قطر بنسبة0.3 بالمئة لكل منهما ثم دولة الإمارات بنسبة0.22 بالمئة تلتها السعودية بنسبة 0.2 بالمئة في المقابل سجل التضخم انخفاضاً طفيفاً في سلطنة عمان بنسبة 0.06 بالمئة في نفس الفترة في حين استقرت الأسعار في مملكة البحرين.

في المقابل أشارت البيانات إلى أن أكثر المجموعات انخفاضاً حسب كل دولة من دول المجلس، حيث سجلت مجموعة خدمات الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة انخفاض قدرها 0.14 بالمئة ومجموعة النقل في كل من مملكة البحرين والسعودية بنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة و0.3 بالمئة على التوالي ومجموعة الاتصالات في سلطنة عُمان بنسبة 4.62 بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة في دولة قطر ودولة الكويت بنسبة 2.2 بالمئة و2.38 بالمئة على التوالي.

وإجمالاً على مستوى دول المجلس شهدت مجموعة التعليم ارتفاعا في شهر مارس 2014 حيث بلغت أعلى نسبة 6.26 بالمئة في سلطنة عمان تليها مملكة البحرين بنسبة5.0 بالمئة ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.39 بالمئة ومؤخرا دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.06 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي بينما شهدت مجموعة الاتصالات انخفاضاً في دول المجلس في شهر مارس 2014، حيث بلغت في سلطنة عمان 4.62 بالمئة وفي دولة.

الكويت 1.28 بالمئة والسعودية 0.3 بالمئة ومن ثم دولة الإمارات بنسبة 0.08 بالمئة بينما شهدت هذه المجموعة ارتفاع طفيفاً في مملكة البحرين بلغ 0.1 بالمئة.