صافولا تبيع أصولها في كازاخستان بـ107 ملايين ريال

أعلنت مجموعة صافولا عن بيع كامل أصولها ونشاطها لزيوت الطعام بجمهورية كازاخستان بقيمة إجمالية تبلغ 107 ملايين ريـال لصالح إحدى الشركات الروسية العاملة في ذات المجال، مشيرة إلى أنها حققت ربحاً رأسمالياً بلغ 17 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نُشر على موقع السوق المالية "تداول" اليوم أن أثر هذه الصفقة سينعكس على نتائج الربع الثاني من العام المالي 2014، فيما سيتم استخدام إجمالي المبلغ المتحصل عليه من الصفقة في الصرف على تطوير أنشطة المجموعة في مجال الأغذية.

وأكد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة صافولا الدكتور عبدالرؤوف محمد مناع أن الخطوة تأتي تعزيزاً لاستراتيجية المجموعة الرامية إلى التركيز على الأنشطة الرئيسة التي تحقق عوائد أفضل لمساهميها والخروج من الاستثمارات الأقل عائداً للاستفادة من متحصلاتها لدعم الأنشطة الرئيسة القائمة للمجموعة، مبيناً أن نشاط صافولا بكازاخستان سجّل صافي ربح بلغ 0.8 مليون ريال لعام 2011، مقابل 4.6 مليون ريـال لعام 2012، ومقابل خسارة بلغت 1.8 مليون ريـال لعام 2013.