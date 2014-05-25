"أسمنت المدينة" تُقر زيادة طاقة طحن الأسمنت

أقر مجلس إدارة شركة "أسمنت المدينة" مشروع زيادة طاقة طحن الأسمنت بالمصنع بمقدار 265 طناً في الساعة والذي تنفذه شركة "سينوما العالمية"، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 111.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه سيتم البدء في المشروع اعتباراً من الأول من يونيو 2014، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل المشروع عن طريق تدفقاتها النقدية.

وتوقعت الشركة أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع والبدء في الإنتاج التجريبي اعتباراً من الأول من فبراير 2016، وأن يتم الإنتاج التجاري والتأثير على نتائج الشركة اعتباراً من الأول من مارس 2016.