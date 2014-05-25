بنك التسليف السعودي ينشئ مراكز لخدمة المنشآت الصغيرة

دشن البنك السعودي للتسليف والادخار أولى الخطوات العملية نحو مشروع يهدف إلى دراسة احتياجات المنشآت الصغيرة والناشئة للخدمات غير المالية والدعم والرعاية بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية بحضور مدير عام البنك الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل ومساعد المدير العام لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة المهندس غازي الشهراني وعدد من مديري الإدارات المعنية بقطاع المشاريع.

وأوضح المتحدث الرسمي للبنك أحمد الجبرين في تصريح له اليوم أن البنك يسعى لتأسيس مراكز أعمال متكاملة لتقديم خدمات الدعم والإرشاد والاستشارات التي يحتاج إليها أصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، مشيراً إلى أن الاتفاقية التي تستمر 45 شهراً تستهدف تنفيذ عددٍ من المراحل كالقيام بدراسة تحليلية لأفضل التجارب العالمية في مجال الخدمات غير المالية للمنشآت الصغيرة والناشئة وتحليل لواقع قطاع المنشآت في المملكة وتصميم برنامج متكامل لخدمات عيادات الأعمال وشبكة المرشدين لخدمة المنشآت واستقطاب وتأهيل أفضل المشغلين، إضافة للإشراف على عمل المشغلين خلال مدة التعاقد.

كما يستهدف البنك من خلال مشروعه إلى الوصول لأفضل الممارسات العالمية وتطويعها لتتناسب مع واقع القطاع في المملكة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك في تقديم خدمات متكاملة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة والسير نحو تقديم منظومة خدمات مميزة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة بكفاءة وفاعلية.

وأفاد أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الخطوات والبرامج والمبادرات التي قدمها البنك خلال الثلاث سنوات الماضية للنهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة وتحسين البيئة فيه وجعله أكثر تحفيزاً وأكثر ملائمةً لنمو المشاريع ونجاحها.