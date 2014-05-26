أسعار الذهب تترقب مكاسب جديدة بعد انتخابات أوكرانيا

لا يزال الذهب دون 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما أغلق مستقرا لأسبوعين متتاليين غير أن التطورات في أوكرانيا قد تدفع المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب بعد فوز الملياردير بيترو بوروشينكو بانتخابات الرئاسة.

وأعلن بوروشينكو قطب صناعة الشوكولاتة فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت يوم أمس الأحد ليحمل على عاتقه مهمة كبح الانفصاليين الموالين لروسيا وتوجيه بلاده نحو التقارب مع الغرب. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1293.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 0354 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق مستقرا للأسبوع الثاني على التوالي. وأغلق الذهب بين 1291 و1296 دولارا في آخر سبع جلسات.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1476.50 دولار للأوقية بالقرب من أعلى مستوى في ثمانية أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 828 دولارا للأوقية قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام. واستقرت الفضة عند 19.4 دولار للأوقية.