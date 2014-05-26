استطلاع: دبي المدينة الأفضل للتسوق عالمياً

انتهى استطلاع أجراه أكبر موقع إلكتروني عالمي متخصص بالسياحة والسفر إلى اعتبار مدينة دبي الأفضل عالمياً لأغراض التسوق، لتتفوق بذلك على العديد من المدن الكبرى، مثل نيويورك ولندن وباريس وبرلين، في الوقت الذي تتحدث فيه العديد من وسائل الإعلام الغربية عن نجاح دبي في استقطاب أعداد متزايدة من المتسوقين من مختلف أنحاء العالم.

وأجرى موقع (TripAdvisor) الذي يعتبر الأكبر والأشهر عالمياً في مجال السياحة والسفر، استطلاعاً مسحياً انتهى إلى اعتبار مدينة دبي الأفضل على الإطلاق في العالم لمن يرغب بالتسوق، في الوقت الذي يتحدث فيه السياح والمسافرون أيضاً عن أن فنادقها ومطاعمها وخدماتها تعتبر استثنائية مقارنة بغيرها من المدن الجاذبة للسياح في العالم.

واستخلص الموقع نتائج الاستطلاع مصنفاً دبي بأنها الأفضل للمتسوقين بعد تحليل آراء أكثر من 54 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم شاركوا في الدراسة المسحية وأدلوا بآرائهم كتابة عن دبي، وليس من خلال الإجابة عن أسئلة معينة كما هو معهود في استطلاعات الرأي التقليدية.

خدمات مميزة

ويتيح موقع (TripAdvisor) العالمي للمسافرين والسياح نشر صور الأماكن التي زاروها وكتابة آرائهم وانطباعاتهم ونشر تجاربهم وخبراتهم من أجل إفادة الآخرين بها، وهي خدمة لا تتوفر في أي من المواقع العربية المختصة بالسياحة والسفر، فضلاً عن أن الموقع يجري بين الحين والآخر استطلاعات للرأي لمعرفة الآراء بشأن الكثير من القضايا المتعلقة بالسياح والسفر، مثل الوجهات والفنادق والمنتجعات المرغوبة من قبل المسافرين.

وتحتضن إمارة دبي أكبر مركز للتسوق في العالم، وهو "دبي مول" الذي تمكن من اجتذاب 75 مليون زائر في العام 2013، كما تحتضن إمارة دبي عدداً من أشهر الفنادق وأفخمها في العالم، مثل "أتلانتس" و"برج العرب"، فيما تقول الإحصاءات الرسمية إن هذه الفنادق استقطبت 11 مليون زائر أيضاً خلال العام الماضي 2013.

10 أسباب للتسوق في دبي

وتتمتع إمارة دبي بسمعة ممتازة بشأن التسوق في أوساط الكثير من الأوروبيين والأميركيين، حيث نشرت جريدة "هافنغتون بوست" البريطانية تقريراً مطولاً مؤخراً يتحدث عن "10 أسباب تدفع الناس من مختلف أنحاء العالم للتسوق في إمارة دبي".

واستعرضت الصحيفة العوامل العشرة الجاذبة للمتسوقين، حيث أشارت إلى أن في مقدمتها "مهرجان دبي للتسوق" الذي يمثل فرصة جيدة لزيارة دبي سنوياً والتسوق فيها.

أما العامل الثاني فهو "مفاجآت صيف دبي"، وهي الموسم الصيفي أيضاً للتسوق في الإمارة والذي يجذب الكثير من المتسوقين من كافة أنحاء العالم، خاصة من منطقة الخليج.

العامل الثالث الجاذب للمتسوقين هو مراكز التسوق الكبرى والمجهزة التي تتميز بها الإمارة، خاصة في ظل الأجواء الحارة، حيث تصبح الأسواق التقليدية المكشوفة غير مناسبة، بينما تتوفر كافة الخدمات في مراكز التسوق.

السبب الرابع للتسوق في دبي هو وجود "مول الإمارات"، وهو أحد الأماكن الجاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم بسبب التسهيلات المتوفرة فيه دون غيره.

أما السبب الخامس فهو أسواق دبي التقليدية، وهي أسواق قديمة على الطراز العربي تستطيع أن تلمس فيها الأجواء الشرق أوسطية، والعادات والتقاليد العربية.

كما يشير التقرير أيضاً إلى مجموعة من العوامل الأخرى الجاذبة للمتسوقين في إمارة دبي، ومن بينها "مدينة جميرا"، وكذلك أوقات التسوق التي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.