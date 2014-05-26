مصر..لا تأثير لانتخابات الرئاسة على القطاعات المالية

فيما يصوت المصريون على الرئيس الجديد، واصلت البورصة والبنوك المصرية وشركات الصرافة عملها بشكل كامل، واستقبلت البنوك وشركات الصرافة عملائها دون حدوث أية مشاكل في احد القطاعات المالية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أن المهندس إبراهيم محلب، يتابع سير عملية الانتخابات الرئاسية من غرفة العمليات التي شكلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة العملية لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة.

وجددت إدارة البورصة المصرية اليوم، تأكيدها بأنه لا تعطيل لعمل البورصة خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة اليوم وغدأ، موضحة أن البورصة مستمرة في العمل وستسمح للموظفين بها بالإدلاء بأصواتهم بشكل متتابع.

وأدلى وزراء المجموعة الاقتصادية بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال الدقائق الأولى من فتح باب التصويت، وأدلى بعضهم بتصريحات تؤكد أن الاقتصاد المصري يقترب من التعافي وأن الحكومة سوف تعمل وفق الأجندة الاقتصادية للرئيس المقبل التي من المؤكد أن تتضمن مشروعات قومية ترفع معدلات النمو وتقلص عجز الموازنة وتواجه البطالة.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور أشرف العربي، عقب إدلائه بصوته صباح اليوم، إن خطوة الانتخابات الرئاسية تعتبر المرحلة الثانية من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار ووضع أسس سياسية وإصلاحية سليمة لمصر الجديدة، مؤكدا أن تلك الخطوة شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والتي تنعكس إيجابيا على جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والدولية.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام والتركيز خلال المرحلة المقبلة على الإنتاج والعمل وإنكار الذات وإعلاء مصلحة الوطن على جميع المستويات. فيما لم يشهد السوق المحلي أية أزمات تتعلق بالسولار أو البنزين، وأعلنت الهيئة العامة للبترول استقرار كافة المنتجات البترولية داخل السوق المحلى، وأكدت وصول مركب سولار بميناء الإسكندرية محملة بـ30 ألف طن ، وأخرى محملة بنفس الكمية من البنزين.

وقال رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، محمد الأبيض، إنه لم يتم تعطيل العمل بشركات الصرافة خلال أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن السوق تشهد تحسناً في التعاملات رغم عدم استقرار الجنيه مقابل الدولار.

وأعلنت شركات المحمول انه لا توجد خطة طوارئ بشأن تغطية الخدمة أثناء الانتخابات، وان الخدمة تقدم بشكل طبيعي، كما لن تقوم بإغلاق فروع.