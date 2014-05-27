اليورو يصعد.. وسياسة التيسير النقدي تقلل المكاسب

تعافي اليورو من أقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار، ولكن لم ينجح الاتجاه الصعودي في تخفيف الضغوط المستمرة على العملة الموحدة بفعل توقعات بتبني البنك المركزي الأوروبي إجراءات تيسير نقدي الأسبوع المقبل.

وارتفعت العملة الموحدة إلى 1.3656 دولار من أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3615 دولار. ومقابل العملة اليابانية سجل اليورو 139.24 ين ارتفاعا من 138.73 ين. وقبل أسبوع فقط هبط اليورو إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 138.15 ين.

ولم تبد الأسواق رد فعل يذكر لانتصارات الأحزاب المشككة في الوحدة الأوروبية في انتخابات البرلمان الأوروبي وأنباء شن أوكرانيا هجمات على انفصاليين موالين لروسيا. وتعرضت العملة الموحدة لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب توقعات بتبني البنك المركزي الأوروبي إجراءات في اجتماعه المقبل في الخامس من يونيو. وأكدت تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أمس هذه التكهنات.

وقال دراجي إن البنك يجب أن يراقب "على وجه الخصوص" أي دوامة هبوط في الأسعار بمنطقة اليورو، مضيفا أنه قد تكون ثمة حاجة لخطوات استباقية تحسبا لأي انخفاض في توقعات الأسعار.

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية، ونزل قليلا عن 102 ين، ولكن لايزال قريبا من أعلى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع عند 102.05 ين الذي سجله يوم الاثنين. وصعد الدولار الأسترالي نحو 0.2 بالمئة إلى 0.9257 دولار أميركي.