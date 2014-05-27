تجدد المخاوف بشأن أوكرانيا يرفع برنت لـ111 دولاراً

ارتفع خام برنت باتجاه 111 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تعطل إمدادات مع قيام أوكرانيا بشن غارات جوية لإخماد انتفاضة انفصالية، وصعوبات تواجهها ليبيا لكبح جماح المسلحين.

وساعدت المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة برنت ليرتفع أكثر من ستة بالمئة منذ سجل أدنى مستوى له 103.95 دولار في أوائل أبريل الماضي. ويرقب المستثمرون بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة وأوروبا لقياس توقعات الطلب على النفط وتقييم اتجاه المؤشرات.

وبحلول الساعة 03:52 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر برنت 22 سنتا إلى 110.54 دولار للبرميل ليفصله أقل من دولارين عن أعلى مستوى للعام 112.39 دولار. وزاد الخام الأميركي ثلاثة سنتات إلى 104.38 دولار.

وقال بن لو برون محلل السوق في أوبشنز اكسبرس "قد لا نضطر للانتظار طويلا حتى تعود الحياة إلى أسواق النفط، إذ ينتظر المستثمرون بيانات مهمة في وقت لاحق الليلة لتقدير مدى شهية أكبر بلد مستهلك في العالم.

"في الوقت الحالي السوق فاترة وبأحجام تداول بالغة التدني والمسائل المتعلقة بالمعروض مازالت مهيمنة على الأذهان".