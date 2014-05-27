شركات بريطانية تطمح لمشاريع سعودية بـ400 مليار دولار

تتأهب عشرات الشركات البريطانية للدخول في منافسة وتقديم أفضل ما لديها من إمكانات من أجل الفوز بجزء من عقود لمشاريع بنية تحتية ضخمة في السعودية تزيد قيمتها الإجمالية عن 400 مليار دولار، وهي المشاريع التي يتوقع أن تؤدي إلى تغيير كامل في مستوى الخدمات التي يتلقاها المواطن السعودي، وخاصة ما يتعلق منها بالبنى التحتية التي ستشهد طفرة قريباً.

وفتحت السعودية أبوابها أمام الشركات البريطانية التي تبدي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المملكة وتنفيذ المشروعات الكبرى اللازمة فيها، حيث قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عبد اللطيف العثمان في مقابلة مع جريدة "ديلي تلغراف" الصادرة في لندن إن "الشركات البريطانية تتمتع بميزة أن لها علاقة طويلة الأمد مع السعودية، وهو ما يعني أن لديها فهما وإدراكا للعلاقة بين البلدين".

والتقى العثمان مؤخراً بالعديد من الشركات البريطانية خلال زيارة له إلى لندن، حث فيها على الاستثمار في السعودية، ودعا هذه الشركات إلى الاستفادة من مشاريع التنمية العملاقة التي تشهدها المملكة، وخاصة مشاريع البنية التحتية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في السعودية والتي تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار.

وروج العثمان خلال زيارته إلى بريطانيا العديد من المشاريع المتعلقة بالمواصلات والرعاية الصحية والإنشاءات، داعياً الشركات البريطانية إلى المشاركة فيها والاستثمار في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال العثمان للصحيفة البريطانية: "إذا نظرنا إلى العلاقات بين السعودية وبريطانيا نجد بأن المملكة المتحدة لعبت دوراً كبيراً في رحلة التنمية التي نسير بها منذ فترة مبكرة، وهناك تقدير كبير من طرفنا لما يمكن أن تأتي به الشركات البريطانية".

ويقول العثمان إن الروابط القوية بين السعودية وبريطانيا تحولت إلى علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية بين البلدين.

وتعتبر السعودية أهم شريك اقتصادي لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث استوردت في العام 2012 بضائع تتجاوز قيمتها 3.26 مليار جنيه استرليني (5.2 مليار دولار)، كما أن السعوديين يشكلون العدد الأكبر من المستثمرين الأجانب في بريطانيا، حيث تقدر الاستثمارات السعودية في بريطانيا بنحو 62 مليار جنيه استرليني (100 مليار دولار)، بحسب ما أوردت جريدة "ديلي تلغراف".

وتقول الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة إن الشركات السعودية تقوم بنشاط كبير في السوق السعودية حيث إنها تستثمر حالياً بنحو 200 مشروع مختلف، ويبلغ إجمالي استثماراتها في السعودية بنحو 11.5 مليار جنيه استرليني (18.5 مليار دولار).

ويقيم في السعودية نحو 26 ألف مواطن بريطاني يعملون في مختلف القطاعات، ومن بينهم أعداد كبيرة ممن يعملون في الشركات البريطانية المتواجدة هناك، والتي تتوزع على مختلف القطاعات والمجالات هي الأخرى.