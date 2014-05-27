"الحكير" تعتزم توقيع اتفاقية تجمع بنكي بمليار ريال

كشفت شركة "فواز عبدالعزيز الحكير" عن أنها بصدد توقيع اتفاقية تجمع بنكي مع مجموعة من البنوك بمبلغ مليار ريال، مبينة أنه سيتم استغلال هذه التسهيلات لتسديد معظم القروض القائمة حالياً، ولتمويل أنشطة الشركة واستثماراتها بشكل عام.

كما وقعت الشركة قرضا مرحليا يوم أمس الاثنين مع "مجموعة سامبا المالية" بمبلغ قيمته 315 مليون ريال لغاية الانتهاء من إصدار الصكوك المعلن عنها اليوم ومن قرض التجمع البنكي أعلاه.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن قرض 315 مليون ريال مضمون بسند لأمر موقع من الشركة، ويهدف هذا القرض إلى تمويل خطة التوسعات للشركة.

إلى ذلك، كشفت الشركة أن الجمعية العامة غير العادية، قد وافقت على إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن الشركة ستعقد اجتماعات بدءًا من 27/5/2014 مع المستثمرين المهتمين بهذا الإصدار.

وأوضحت الشركة في إعلان نشر على موقع السوق المالية "تداول" أن الإصدار هو الأول للشركة، وسيتم كطرح خاص للمستثمرين ذوي الخبرة المقيمين بالسعودية، فيما عينت شركة سامبا كبيتال للأصول وإدارة الاستثمار كمدير ومستقبل العروض.