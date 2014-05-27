133 مليار ريال احتياطيات الشركات السعودية المدرجة

بلغ حجم الاحتياطي النظامي لدى 128 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية 133.3 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل 30 في المائة من رساميل تلك الشركات بنهاية الفترة نفسها، والبالغة 394.2 مليار ريال، فيما لا تمتلك 35 شركة حديثة التأسيس أو خاسرة احتياطيات نظامية.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فقد استحوذ قطاع المصارف على أكبر حصة من الاحتياطي النظامي للسوق بما يعادل 56 في المائة بقيمة تقارب 75 مليار ريال. تلاه قطاع البتروكيماويات بنسبة 16 في المائة، وقيمة تقترب من 21 مليار ريال، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10 في المائة، وقيمة تقارب 13 مليار ريال.

وساهمت ثلاثة قطاعات بنحو 3 في المائة لكل منها من الاحتياطيات النظامية للسوق، وهي قطاعات التطوير العقاري، والأسمنت، والزراعة، فيما ساهم كل من قطاعي الطاقة والاستثمار الصناعي بنسبة 2 في المائة من احتياطيات السوق النظامية، أما بقية القطاعات فجاءت مساهمة كل منها أقل من 2 في المائة.

وفيما يتعلق بنسبة الاحتياطي النظامي من رأس المال، فتصدره أيضا قطاع المصارف بنسبة 73 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه نحو 75 مليار ريال، مقابل رساميله 103.3 مليار ريال، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 35 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 807 ملايين ريال، مقابل رساميله 2.3 مليار ريال، يليهما قطاع الاتصالات بنسبة 32 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 12.8 مليار ريال مقابل رساميله 40.1 مليار ريال. وجاء قطاع النقل رابعا بنسبة 26 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 1.3 مليار ريال، مقابل رساميله 4.9 مليار ريال. وفي المركز الخامس حل قطاع التجزئة بنسبة 25 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 1.5 مليار ريال، مقابل رساميله 5.9 مليار ريال.

وفي المركز السادس جاء قطاع الأسمنت بنسبة 24 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 4.3 مليار ريال، مقابل رساميله 17.7 مليار ريال. وسابعا، قطاع البتروكيماويات بنسبة 23 في المائة، حيث بلغ الاحتياطي النظامي لديه 20.9 مليار ريال، مقابل رساميله 91.9 مليار ريال.