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الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر ونصف بفعل ضعف الطلب

المصدر: سنغافورة - رويترز
سبيكة ذهب
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هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء، موسعة خسائرها الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس، وبيانات اقتصادية أميركية قوية قللت جاذبية الذهب كأداة استثمارية للتحوط من التضخم.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية إلى 1260.74 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير قبل أن يتعافى إلى 1263.80 دولارا بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

وأنهى الذهب الجلسة السابقة على خسائر بلغت 2.3 بالمئة في أكبر هبوط ليوم واحد منذ ديسمبر كانون الأول.

كلمات دالّة

#الذهب, #معادن, #الصين, #الاقتصاد, #أميركا, #التضخم

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