السعودية: بيع مزارع للتمور في مزاد بـ116 مليون ريال

أقامت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، مساء أمس الثلاثاء، مزاداً علنياً لبيع مزعتي "تمور المملكة" و"الصلاحية" التابعة لمساهمة صلاح النفيسي، في إطار استكمال تصفية المساهمة وصرف ما تبقى من حقوق المساهمين.

وأنهت اللجنة المزاد بترسية البيع لأعلى سعر قدم في المزاد لشراء أصول وموجودات المزرعتين بإجمالي بلغ 116,700,000 ريال خلال المزاد الذي أقامته اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضائها وقاضي التنفيذ في المحكمة العامة بالبدائع الشيخ أديب الدبيخي، وتم بيع مزرعة ومصنع تمور المملكة بمبلغ 100 مليون و500 ألف ريال، فيما بيعت مزرعة الصلاحية بمبلغ 16 مليوناً و200 ألف ريال.

وافتتح المزاد على مزرعة الصلاحية بـ8 ملايين ريال وسط تنافس كبير بين المستثمرين وعدد من القائمين على الأوقاف ليصل الطلب إلى 10 ملايين ريال، ثم ارتفعت إلى 14 مليون ريال، لتشتد المنافسة في عملية المزايدة التي استغرقت نحو 40 دقيقة على تلك المزرعة لتصل إلى أعلى سعر لها بـ16.200 مليون ريال لصالح أحد المستثمرين.

وفي المزايدة الثانية لبيع مزرعة "تمور المملكة" مع المصنع والفروع، بدأت المزايدة بـ100 مليون ريال ليتم ترسيتها على أحد المستثمرين لأعلى قيمة بلغت 100 مليون و500 ألف ريال.

ونجحت لجنة المساهمات العقارية بالتعاون مع المسوّق العقاري للمزاد والمدير المالي في تنظيم فعاليات المزاد العلني الذي أُقيم عصر أمس الثلاثاء في فندق موفنبيك بريدة.

من جانب آخر تنظم اللجنة مزادها العلني لبيع قطع سكنية وتجارية في مخطط شلالة بوسط الرياض والذي يضم 106 قطع تتراوح مساحاتها بين 337 مترًا مربعًا إلى 2444 مترًا مربعًا، عصر غدٍ الخميس في قاعة الخزامى بالرياض مقابل بوابة جامعة الملك سعود الغربية.