بدء اكتتاب "الحكير السياحية" بسعر 50 ريالاً للسهم

انطلقت اليوم عملية الاكتتاب للأفراد بـ8.25 مليون سهم من أسهم شركة "مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية"، وذلك بسعر 50 ريالاً للسهم. يشار إلى أن اكتتاب شركة "مجموعة الحكير" يعد ثالث اكتتاب في السوق السعودي للعام الجاري بعد عمليات الاكتتاب لأسواق المزرعة و"أسمنت أم القرى".

يُذكر أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب تبلغ 16.50 مليون سهم، بسعر 50 ريالاً خصص 50% منها للمؤسسات، والباقي للمواطنين السعوديين. ووفق البيانات فإن مدة الاكتتاب تصل لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأربعاء حتى 3 يونيو المقبل.

ووفق سامي الحكير، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ"مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية"، فإن توجّه المجموعة هو للمرافق المستأجرة، حيث اعتبرها ظاهرة صحية.