الأسهم الأوروبية مستقرة قرب أعلى مستوياتها في سنوات

استقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها منذ سنوات في مستهل جلسة اليوم الخميس، بينما لقيت البورصات الرئيسية في المنطقة دعماً من تنامي التوقعات بإعلان البنك المركزي الأوروبي إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة الأسبوع المقبل.

واستقر مؤشر يوروفرست 300 لكبرى الأسهم الأوروبية دون تغيير عند 1378.44 نقطة صباح يوم الخميس محوما قرب أعلى مستوى في ست سنوات عند 1380.52 نقطة الذي بلغه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة إلى 9948.37 نقطة قرب المستوى القياسي 9957.87 نقطة الذي بلغه يوم الأربعاء في حين استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي دون تغيير عند 4530.95 نقطة.

واستقر مؤشر فايننشال تايمز البريطاني في مستهل التداول.