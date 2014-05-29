الذهب يواصل خسائره ويسجل أقل سعر في 16 أسبوعاً

واصل الذهب خسائره للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس ليسجل مستوى منخفضاً جديداً في 16 أسبوعاً بفعل تحسن الدولار وطلب ضعيف بالسوق الحاضرة في الصين المشتري الكبير للمعدن.

وتراجع السعر الفوري للذهب إلى 1251.70 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلاً أدنى مستوياته منذ أوائل فبراير، ثم تعافى قليلاً بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينيتش ليبلغ 1253.41 دولار بانخفاض 0.4 بالمئة. ونزل السعر نحو ثلاثة بالمئة في الجلستين السابقتين.

وحوّم الدولار عند أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة عملات رئيسية، في حين عززت الأسهم الآسيوية مكاسب الفترة الأخيرة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى رفع تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى في حين ينال ارتفاع الأسهم من إغراء المعدن النفيس كأداة تحوط.

وهبطت الفضة 0.8 بالمئة إلى 18.86 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1450.5 دولار، بينما استقر البلاديوم دون تغيّر يذكر عند 833.5 دولار للأوقية ليظل قرب أعلى سعر في نحو ثلاث سنوات الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وكان نجواكو راماتلودي، وزير المناجم الجديد في جنوب إفريقيا، أعلن يوم الأربعاء أن أزمة الإضراب الذي أصاب مناجم البلاتين هناك بالشلل لثمانية عشر شهراً ستشهد انفراجاً قريباً بعد خطوات من الجانبين لحل خلاف الأجور.