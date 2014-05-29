بريطانيا: بقاء اسكتلندا يوفر للفرد 2400 دولار سنوياً

قال نائب وزير المالية البريطاني داني ألكسندر إن رفض الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا يعني مستوى معيشة أفضل لكل فرد من مواطنيها بما يعادل 1400 جنيه إسترليني، ما يعادل 2400 دولار سنويا.

وتهدف تصريحات ألكسندر لإثناء الاسكتلنديين عن الموافقة على الاستقلال في الاستفتاء الذي يجرى يوم 18 سبتمبر وتأتي بعد قليل من تصريحات لرئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند أن الوضع المالي في اسكتلندا المستقلة لن يضعف عن بقية بريطانيا على أقل تقدير.

وقال ألكسندر "بالبقاء معا تحظى اسكتلندا بمستقبل أكثر أمنا ووضع مالي أقوى ومجتمع أكثر تقدماً.. يعني ذلك عائدا بريطانيا قدره 1400 إسترليني سنويا لكل رجل وامرأة وطفل في اسكتلندا."

كان سالموند توقع أن تزيد ثروة اسكتلندا خسمة مليارات إسترليني بحلول عام 2030 في حالة إدارة شؤونها الاقتصادية بالكامل دون تدخل من لندن. ورفض ألكسندر هذا الطرح.

وقال "يبذلون محاولات يائسة لصرف الأنظار عن القضية الأساسية... إن اسكتلندا لن يتوافر لها نفس مستوى الموارد المتاحة للخدمات العامة إذا استقلت".