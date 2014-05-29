وزارة العمل والتحديات والدعم

وزارة العمل تقوم بعمل كبير ولن أبالغ حين أقول "جبار" والسبب أنها ليست معنية بالتوظيف والبطالة فقط، بل بمحاولة مواجهة " فئة من المجتمع " تحارب وضد التوظيف، فالطريق ليس ممهدا لها، وهذا ما نلحظه بدءاً من عمل الكاشيرات ومن مستلزمات النسائية، وحتى الأمس والتوجه لعمل المرأة في الصيدليات، فالوزارة والوزير وكل منتسب للوزارة، ليس همه الوحيد معالجة وحلول البطالة، بل عليه أن يتوقع رفضا أو استهجانا اوممانعة او غيرها، وفي كل مرة يصدر قرار نجد رفضا وهذا اصبح متوقعا في مجتمع يهاب ويخشى التغيير مع ان التغيير هو للأفضل وبقيادة الدولة ممثلة بدور الوزارة التي تحرص على تنفيذ سياسات عليا للحكومة بمحاربة ومعالجة البطالة وهذا تحد كبير ومهم يجب علاجه لا اهماله، من هنا علينا " كمواطنين " أن نثق بعمل الدولة والوزارة بحل مشكلة البطالة للرجال والنساء خصوصا، ونحن ببلاد إسلامية والدولة حريصة جدا على ذلك والثبات على الأسس والعقيدة الإسلامية، فلماذا الخوف والرهاب من عمل المرأة، التي بطالتها هي الضرر الكبير والسلبية؟ فهي تعني مشاكل اجتماعية وفقرا وطموحات تتكسر وطاقة معطلة ونحن بحاجة لها، وغيره كثير من السلبيات للبطالة، وهذا هو التحدي الكبير الذي يجب أن نقف مع الدولة به كدعم ومساندة لا محبطين وسلبيين.

يجب أن نقر اننا بمرحلة تحول، ولها رافض ولها مستبشر، ولكن على كل رافض لا يفرض ما يريد على الآخرين ويعمل على ذلك، فإن لم تكن مناسبة لك أتركها لمن يحتاجها لا احد يجبرك على عمل او فرضه عليك، ونحن نثق اننا وبقيادة وزارة العمل أنها تعمل على المحافظة على عقيدتنا الاسلامية وتحرص كل الحرص وتسن القوانين لها، فلا تكونوا عونا سلبيا على ذلك، بل ادعموا عمل المرأة وافتحوا المجال لها، بكل ما يحترم عقيدتنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا لن يمنع كل ذلك من عملها، وإلا ما قيمة طاقة بشرية نسائية معطلة وصلت نسبة بطالتها ما يقارب 33% وهي نسبة عالية جدا وغير طبيعية، والوزارة تعيش تحديا كبيرا، وهو حل البطالة وبنفس الوقت هناك من يقف حجر عثرة، ويجب القناعة ان الدولة ليست مصدر العمل لوحدها، بل القطاع الخاص هو الأساس للعمل وفرصه لا تنتهي ويجب ان يكون هذا واضحا أن الوزارة تعمل على تشريع وسن حلول تناسب العمل، وهي تعمل باجتهاد واخلاص وعمل دؤوب وكبير رغم المصاعب من المجتمع نفسه ولن اعمم وانها فئة قليلة محبطة، ولكن مرور الزمن والوقت سيكشفان لنا كم الخطأ الذي عشناه بتعطل عمل المرأة، ونحن الآن نجدها تعمل بعدة اعمال فماذا حدث ؟ لا شيء غير وظيفة ودخل جيد وطموحات تتحقق.

الحلول تأتي بتكاتف الجميع لا شك، وهذا ما اطالب به سواء من الوزارة أو المجتمع او الشركات او الأفراد او مخرجات التعليم، يجب ان يكون هناك توافق وتشجيع ودعم لكي في النهاية نصل لحلول افضل وخفض وحل للبطالة، لا العكس بلا مبرر او مسوغ من أي نوع أو شيء.



*نقلا عن صحيفة "الرياض"

http://www.alriyadh.com/939819