"آبل" تستحوذ على شركة "Beats" بـ3 مليارات دولار

أكدت شركة آبل الأميركية، أمس الأربعاء، أنها ستدفع مبلغ 3 مليارات دولار في صفقة هي الأكبر حتى الآن، وذلك للاستحواذ على شركة "بيتس" Beats المتخصصة في مجال صناعة سماعات الرأس وخدمات بث الموسيقى.

ومن جهته قال المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إن الصفقة قد تسمح للشركة بالاستمرار في إبداع منتجات وخدمات موسيقية مبتكرة، حسب تعبيره. وكجزء من عملية الاستحواذ، سينضم مؤسّسا شركة بيتس، Jimmy Iovine و Dr Dre، إلى شركة آبل.

وقالت شركة آبل في بيان لها إنها ستدفع مبدئيًا 2.6 مليار دولار لشركة بيتس، فيما سيبقى باقي المبلغ في عهدتها، والبالغ 400 مليون دولار.

وكانت شركة بيتس قد تأسست عام 2008 من قبل المنتج الموسيقي Jimmy Iovine ونجم الهيب هوب المعروف باسم Dr Dre، واشتهرت على مدى السنوات الماضية بسماعات الرأس التي تحمل نفس الاسم، كما قامت في وقت سابق من العام الجاري بإطلاق خدمة لبحث الموسيقى مقابل اشتراكات مدفوعة.

ومع أن آبل تملك متجر آيتونز الذي يعد أكبر خدمة لتزيل الأغاني في العالم، ومع أنها قامت العام الماضي بإطلاق خدمة "آينونز راديو"، لكنها لاتزال تعاني من منافسة شرسة من قبل عدد من الخدمات، مثل "سبوتيفاي" Spotify و"باندورا" Pandora و"ريدو" Rdio.

ويرى البعض أن عملية الاستحواذ هذه تشير نوعًا ما إلى أن شركة آبل لم تعد تلك الشركة المبتكرة التي تقوم بتطوير منتجاتها بنفسها، بل أصبحت تعتمد على شراء الشركات الصغيرة صاحبة الابتكارات، وهو ما أشار إليه كوك، حيث قال إن "Dr Dre وJimmy Iovine قد يأتون بمنتجات لم تخطر ببالكم".

وإلى جانب سماعات الرأس، تبيع شركة بيتس سماعات الأذن والمكبرات الصوتية المحمولة، وكانت الشركة قد عقدت شراكات مع شركات تصنيع السيارات والحاسبات الشخصية لتضمين تقنية بيتس أوديو Beats Audio الخاصة بها في منتجاتهم.

وتتوقع شركة آبل إتمام صفقة استحواذها على شركة بيتس خلال الربع الرابع من هذا العام، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.