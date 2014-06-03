أبل تسمح بعملات افتراضية "معتمدة" في التطبيقات

ستسمح أبل لمطوري البرمجيات بتضمين تطبيقاتهم خاصية تحويل العملات الافتراضية مما يمهد الطريق لأشكال جديدة من النقود على أجهزة آيفون وآيباد.

وقالت أبل في تحديث لإرشادات متجر البرمجيات التابع لها "يسمح للتطبيقات بتسهيل تحويل العملات الافتراضية المعتمدة شريطة الامتثال لقوانين الولايات والقوانين الاتحادية المعمول بها".

ولم تذكر أبل تفاصيل عن العملات الافتراضية المعتمدة.

ولم ترد كريستين هوجويت، المتحدثة باسم أبل، على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات.

والعملات الافتراضية غير مدعومة من أي حكومة أو بنك مركزي، وتشترى وتباع على شبكات الند للند المستقلة عن أي سيطرة مركزية.

ويسعى مشرعون أميركيون إلى تشديد قواعد استخدام العملات المشفرة المثيرة للجدل، وأطلقوا في الأشهر القليلة الماضية تحذيرات لحث المستثمرين على النظر في مخاطر العملات الافتراضية قبل تداولها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة تشغيل تلفزيون الأقمار الصناعية، ديش نتورك، إنها ستقبل الدفع بعملة بتكوين من الربع الثالث من العام لتنضم إلى شركات تقبل العملة الرقمية مثل أوفرستوك.كوم وزينجا.