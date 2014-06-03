مسؤولة: ضخ 141 مليون دولار في الملكية الأردنية 2014

قالت مسؤولة تنفيذية، أمس الاثنين، من المقرر ضخ سيولة قدرها 100 مليون دينار، ما يعادل 141 مليون دولار في الخطوط الجوية الملكية الأردنية هذا العام، مما يساعد الناقلة على التعافي من خسائرها التشغيلية التي سجلتها في رحلاتها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتعاني شركات الطيران الإقليمية من انخفاض أعداد المسافرين وبعض المشكلات الأخرى منذ بدء أحداث الربيع العربي قبل ثلاثة أعوام.

وقالت بسمة المجالي، نائب المدير العام للشؤون التجارية بالوكالة في الملكية الأردنية لرويترز على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن الشركة تأثرت بالوضع في الشرق الأوسط، مضيفة أن حوالي 40% من أنشطة الناقلة تجرى في هذه المنطقة.

وقالت إن الشركة تتوقع تلقيها ضخا قيمته 100 مليون دينار هذا العام، نصفه من الحكومة والباقي من مستثمرين لم تذكر أسماءهم. وأضافت أنها تتوقع أن تسهم الخطوة في تحول الشركة إلى الربحية في غضون عام أو عامين.