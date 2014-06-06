البنك الدولي: الصين تحقق النمو المستهدف بـ7.5%

قال البنك الدولي اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تحقق الصين النمو الاقتصادي المستهدف البالغ 7.5% هذا العام لكن عليها أن تلتزم بإصلاحات المالية العامة والقطاع المالي للتعامل مع الأسباب الأساسية لمشكلات ديونها.

وقال البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في أحدث تقييم له للاقتصاد الصيني "احتمال هبوط النمو دون الهدف الحكومي سيؤدي على الأرجح إلى سياسات تيسير مالية ونقدية".

وأضاف "تلك الإجراءات يتوقع أن تساعد السلطات على الوصول إلى النمو المستهدف البالغ حوالي7.5 % في2014 لكنها ستزيد على الأرجح الاختلالات ومواطن الضعف الحالية".

وأعلنت الصين عن سلسلة من إجراءات التحفيز المتواضعة في الأشهر الأخيرة بعد بداية ضعيفة للاقتصاد هذا العام. وتشير مسوح الشركات في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاقتصاد بدأ يتحسن. وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الصين 7.6% هذا العام مستفيداً من سياسات الدعم وتعافي الطلب العالمي، لكنه أشار إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 7.5% في 2015.

وقال صندوق النقد الدولي أمس الخميس إنه يتوقع نمو الاقتصاد الصيني حوالي 7.5% في العام الحالي و7% في العام القادم. وقال البنك الدولي إن القوة الدافعة للنمو قد تتسارع في الربع الثاني من 2014 وهي رؤية أكثر تفاؤلاً مما يراه كثير من الخبراء الاقتصاديين.

وحث البنك الصين على تسريع إصلاحات المالية العامة وإصلاحات القطاع المالي للتعامل مع الأسباب الجذرية لمشكلات الديون. وقال: "التأخر في تطبيق إصلاحات متجانسة قد يطيل أمد سوء تخصيص الموارد ويقوّض سلامة النظام المصرفي ويهدد قدرة الحكومات المحلية على تحمل الديون ويزيد التكاليف المالية للإصلاحات".