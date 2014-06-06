حساسية الوظيفة

كسب الماجستير وخسر الوظيفتين وتحولت حياته إلى مأساة، تلك هي حياة شاب في مقتبل العمر، حرص على إكمال دراسته العليا، وأتيحت له فرصة عمل تتناسب مع خبراته وقدراته وقرر الحصول على إجازة بدون مرتب لينخرط في الوظيفة الجديدة، وبعد انتهاء العام طلب إجازة لأداء الاختبارات النهائية في الماجستير، وقبل عودته للمباشرة في مقر عمله، تقدم باستقالته من العمل ليفاجأ أنه أثناء مباشرته في وظيفته الجديدة التي أكمل فيها العام الأول فقط، بخطاب استغناء عن خدماته وعدم الرغبة في تجديد العقد معه.

هذه حالة ضمن عشرات الحالات التي ينخرط فيها الشاب في وظيفة جديدة، وما أن يمضي فيها عاما واحدا، حتى يصدم بخطاب عدم الرغبة في التجديد، ليبدأ معاناة البحث عن وظيفة أخرى، أو الانضمام إلى حافز ويزيد رقما في الأعداد المصطفة على رصيف البطالة.

عقود توظيف الشباب تخضعهم لفترة التجربة لمدة ثلاث سنوات، وقد يتم الاستغناء عنهم ولا يحق لهم التظلم أو المطالبة بالتثبيت، لكون العقد شريعة المتعاقدين والنظام هنا صريح وواضح.

وبالعودة إلى نظام العمل السعودي، نجد أن المادة الخامسة والخمسين تنص على أنه: إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وبالنظر في المادة يلاحظ أنها لم تراع استقرار الموظف، وتغتال مستقبله وأحلامه، وكان الأحرى بوزارة العمل إعادة النظر فيها، بما يؤمن استقرار الموظفين، شريطة أن تكفل في ذات الوقت حقوق جهة العمل ويخضع التجديد إلى تقييم دقيق لضمان حق (الموظف العامل) أيضا، خاصة أن الكثيرين من أصحال الأعمال يتلاعبون بتوظيف المواطنين لفترات محددة بغية الاستفادة من الحصول على تأشيرات استقدام أجانب بالمقابل، ليتم التخلص من المواطن بعدها، وتوظيف مواطنين آخرين للبقاء ضمن نطاق السعودة ومن ثم التخلص منهم، وهكذا يبقى الشباب في دوامة التعيين والفصل وتلاعب المؤسسات والشركات بهم تحت مظلة النظام.

*نقلا عن عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140606/Con20140606704385.htm