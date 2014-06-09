الذهب يستقر فوق 1250 دولارا بعد بيانات اقتصادية جيدة

استقر الذهب فوق 1250 دولارا للأوقية، اليوم الاثنين، بعدما جاءت بيانات الوظائف الأميركية متماشية مع التوقعات، بينما حد ارتفاع الأسهم من الإقبال على المعدن النفيس كأداة للتحوط.

وليس من المنتظر إعلان أي بيانات اقتصادية مهمة، اليوم الاثنين، لذا تترقب الأسواق الطلب الاستثماري الاستهلاكي للتعرف إلى مؤشرات الاتجاه العام.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1252.85 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0351 بتوقيت غرينتش. وتماسك الذهب بعدما نزل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1240.61 دولار الأسبوع الماضي.

ولامست الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات، اليوم الاثنين، بدعم من إغلاق قياسي لوول ستريت بعد أن أشارت بيانات إيجابية عن الوظائف الأميركية إلى تحسن الاقتصاد.

وبين المعادن الأخرى، واصل البلاتين مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بينما يترقب المستثمرون نتائج المفاوضات بشأن أجور عمال المناجم في جنوب إفريقيا، أكبر منتج للخام في العالم.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 19 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 0.3% ليسجل 1447.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 842.13 دولار للأوقية.