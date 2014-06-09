ملياردير مصري يشتري أغلى شقة في العالم بنيويورك

قالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأميركية، إن الملياردير المصري نصيف ساويرس، ضرب الرقم القياسي في شراء أغلى الشقق السكنية في العالم بنيويورك بقيمة 70 مليون دولار، وهو ما يعادل نصف مليار جنيه مصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرقم القياسي السابق كان مسجلا باسم إمبراطور قطاع الترفيه ديفيد جيفن.

وأضافت أن ساويرس اشترى الشقة الكائنة في "الشارع الخامس" "Fifth Ave" أحد أرقى شوارع المدينة، من عائلة الملياردير الراحل ايدجر برونفمان، الذي توفي العام الماضي عن عمر ناهز 84 عاما.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الشقة عرضت في مارس الماضي بقيمة 65 مليون دولار، ودخل في سباق الشراء مع ساويرس كل من ماري روثرفورد وليزلي كولمان، وأشارت تقارير إلى أن حرب الشراء شهدت أيضا مشاركة أليس والتون، وريثة متاجر وولمارت".

ووفقا للصحيفة، فإن الشقة الفارهة تتكون من 16 غرفة، بينها 5 غرف نوم، وثمانية حمامات، وأشارت إلى أن ساويرس، الذي قدرت فوربس ثروته بنحو 7 مليارات دولار، يمتلك الأموال الكافية لإحداث تجديدات في الشقة.

وأضافت أن الدهشة اعترت البعض من شراء ساويرس الوحدة السكنية مستخدما اسمه الحقيقي، إذ إن العديد من الأثرياء يفضلون شراء العقارات بشكل يعتمد على المواراة، ولكن لم يكن ذلك الخيار متاحا أمام ساويرس.