خلاف لتسوية ملف الغاز يشعل مفاوضات روسيا وأوكرانيا

انتهت 8 ساعات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء بدون اتفاق لتسوية خلاف بشأن أسعار الغاز، وهو ما يزيد خطر تعطل الإمدادات.

وهددت روسيا بقطع إمدادات الغاز إلى أوكرانيا بحلول صباح الثلاثاء، وهو ما ينطوي على تقويض محتمل للإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي بسبب امتناع أوكرانيا عن دفع فاتورتها للغاز.

وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان إن المحادثات التي تجرى بوساطة المفوضية الأوروبية في بروكسل تعثرت بسبب اقتراح روسي لآلية للأسعار من شأنها أن تربط أسعارا أدنى برسم للتصدير.

وأضاف قائلا للصحافيين "مما يؤسف له أن الموقف الروسي فيما يتعلق بآلية الأسعار تغير".

وقال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إنه اقترح "خطة بناءة جدا نعتقد أن جميع المعنيين يمكنهم بل ينبغي لهم أن يقبلوها".

وأضاف أن الخطة تتناول كيفية تقديم المدفوعات المستحقة عن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بحلول العاشر من يونيو، وأيضا دفع قدر معين من المبالغ المستحقة عن شهري أبريل ومايو.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المحادثات قد تستأنف إما الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء أو التاسعة من صباح الأربعاء في بروكسل.

الى ذلك، قال متحدث باسم جازبروم أكبر منتج روسي للغاز الطبيعي يوم الثلاثاء إن إمدادات الغاز المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي مستقرة وإنه لا معلومات لديه عن قطع محتمل.



وقال مصدر في جازبروم إن روسيا تمد أوكرانيا بكميات الغاز المعتادة.



كانت روسيا أمهلت أوكرانيا حتى العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) اليوم لدفع جزء على الأقل من ديون الغاز أو مواجهة خفض في الإمدادات.



