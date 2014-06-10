مصر تطلب من مستثمرين تفاصيل بشأن شراء 20% من هيرميس

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر يوم الاثنين، إن الهيئة ستطلب صباح اليوم الثلاثاء من شركة بلتون المصرية وشركة نيو ايجيبت الهولندية -التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس- استيفاء مزيد من المتطلبات المتعلقة بعرض الشراء الاختياري لحصة قدرها 20 بالمئة من أسهم المجموعة المالية هيرميس بسعر 16 جنيها للسهم.

وأضاف شريف سامي رئيس الهيئة "عرض الشراء الاختياري المقدم لنا من بلتون المصرية ونيو ايجيبت الهولندية غير مكتمل.. سنطلب منهم صباح الغد استيفاء بعض المتطلبات المتعلقة بالعرض".

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت يوم الخميس الماضي أن شركة نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في ترغب في الاستحواذ على 17.82 بالمئة من أسهم هيرميس بينما تريد بلتون المالية شراء 1.09 بالمئة وبلتون كابيتال القابضة 1.09 بالمئة سواء في شكل أسهم أو شهادات إيداع دولية.

وأغلق سهم هيرميس يوم الاثنين في بورصة مصر عند 15.28 جنيه بارتفاع 5.5 بالمئة.

وقال ساويرس يوم الاثنين في أول تعليق له على الصفقة "بعد الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة المستقبل (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس) هذا هو أول استثمار كبير لنا في مصر".

وكانت الانتخابات الرئاسية- التي فاز بها عبد الفتاح السيسي- هي الخطوة الثانية في خارطة المستقبل التي أعلن عنها السيسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو.

والخطوة الثالثة والأخيرة من الخارطة هي الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى قبل نهاية العام.

وأضاف ساويرس في بيان صحافي "في هذه المرحلة تتم دراسة العرض من الرقابة المالية، ولذلك لا يمكنني أن أعلق عليه، ولكن الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله هو أن (الصفقة) تمثل برهانا على ثقتنا في فريق إدارة هيرميس الشاب".

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني، وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.

وتولى فريق جديد إدارة مجموعة هيرميس في أواخر العام الماضي بعد استقالة الرئيس التنفيذي المشارك حسن هيكل.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أنه يتعين على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء اعتماد مشروع العرض من عدمه.

وقال سامي إن اعتماد عرض الشراء أو رفضه خلال 48 ساعة يتوقف على أن يكون "مستوفيا جميع الأوراق والبيانات المطلوبة".

وكان ساويرس قد سعى في عام 2012 مع مجموعة بلانيت للاستثمار للاستحواذ على هيرميس، ولكن الصفقة توقفت آنذاك ولم تكتمل.