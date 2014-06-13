"قطار الحرمين".. ينطلق "تجريبياً" بعد 6 أشهر

انتهى أكثر من 50% من أعمال الإنشاءات الأساسية في مشروع محطة قطار الحرمين في السعودية، وبذلك تشكلت معالم قطار الحرمين بعمل راصفة القطار، وتركيب الأسقف التجميلية، حيث يتوقع الانتهاء من المحطة العام المقبل، كما أن هناك محطتين على وشك الانتهاء، وتعدت نسب الإنجاز فيهما 70% بالمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومضى العمل بعيدا كذلك في محطة مكة المكرمة.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للقطار من المدينة المنورة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد 6 أشهر.

وأوضح رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، خالد السويكت، أن الجزء الثاني الجاري تنفيذه يشمل أربع محطات للركاب في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومحطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، إضافة إلى المحطة الخامسة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبين السويكت أن كل محطة تحتوي على مرافق وخدمات للركاب مصممة على أفضل المعايير العالمية لمحطات القطارات السريعة، من صالات مغادرة ومسجد ومهبط للطائرات المروحية وعدد كاف من الأرصفة لوقوف القطارات وانتظار الركاب، وصالات لكبار الشخصيات، ومحلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ، مشيرا إلى أنه تم ربط المحطات بنظام النقل العام من خلال توفير أماكن مناسبة لمواقف للحافلات، كما تم ربط المحطات بممر مشاة يتصل مع محطات القطار الخفيف المزمع تنفيذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.

وأضاف أن العمل يجري وفق الخطط المرسومة والمؤسسة تراقب سيره من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها، وكذلك من خلال التقارير الدورية التي يتم رفعها، والنتائج المتحققة في هذا المجال جيدة، حيث بلغت نسب الإنجاز كالتالي (محطة مكة المكرمة 50%، محطة المدينة المنورة 70%، محطة رابغ 57%، محطة جدة 50%)، ويجري حاليا تنفيذ بناء ست محطات مركزية وربطها بشبكة الكهرباء لتغذية أحمال المشروع ومحطات الركاب، وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطتي الركاب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ومحطة المدينة المنورة، حيث يشمل التنفيذ في مرحلته الأولى إنشاء 6 محطات مركزية تحتوي على 12 قاطعا للتيار الكهربائي، وعداد قياس استهلاك الطاقة ونظام تسجيل معامل القدرة والأحمال، والأجهزة اللازمة للحماية والاتصالات ونقل المعلومات والمراقبة والتحكم عن بعد، وكافة الأعمال المدنية والمرافق المساندة لإنشاء مبنى المحطات، كما يشمل الجزء الثاني ربط المحطات المركزية بشبكة الكهرباء، ويتكون من إنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة بطول إجمالي 245 كلم لربط المحطات المركزية بشبكة الكهرباء.

وأوضح أن ائتلاف الشعلة ينفذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع قطار الحرمين السريع، ويتكون الائتلاف من شركتين سعوديتين، و12 شركة إسبانية، حيث بدأ العمل في تركيب القضبان الخاصة بسكة الحديد، وتعنى المرحلة الثانية من أعمال المشروع باستكمال البنى العلوية وتوريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهربة الخطوط وتوريد قطارات الركاب البالغة 35 قطارا، ويتكون القطار من قاطرتين و13 عربة بطاقة استيعابية تتجاوز 400 راكب في كل قطار، وتتميز القطارات بسرعتها العالية التي تصل إلى 300 كلم/ساعة، إضافة إلى معدات الصيانة، كما تشمل تشغيل وصيانة المشروع خلال مدة العقد البالغة 12 عاما.

وأشار إلى أن المشروع عند اكتماله سيوفر فرصا وظيفية للشباب السعوديين، وسيعمل على توطين صناعة النقل السككي في المملكة ومنطقة الخليج، حيث ينص العقد المبرم مع الائتلاف على إنشاء مركز تدريب يعمل على استقطاب وتدريب وتأهيل الخريجين للعمل في هذه الصناعة الواعدة.