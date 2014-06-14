مقعد أوبك رهن الابتزاز

•• هناك مؤشرات غير مريحة.. لسيطرة الشأن السياسي على سلعة النفط في منظمة أوبك.. بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية الموضوعية الأخرى.

•• والدليل على ذلك هو: استمرار التجديد لأمين عام منظمة أوبك «عبدالله البدري» لسنة إضافية أخرى تمتد إلى شهر يونيو عام 2015م.

•• ورغم احترامنا لكفاءة المندوب الليبي إلا أن استمراره في هذا الموقع الحيوي الهام منذ عام 2007م.. يشير إلى أن الخلافات السياسية بين دول المنظمة هي السبب في عدم حسم اختيار مرشح المملكة لهذا المنصب حتى الآن رغم توفر الاعتبارات والأسباب والمسوغات التي تؤهلها لتسلم هذه المهمة منذ ثلاث سنوات على الأقل حتى الآن.

•• وخلال هذه المدة كانت إيران تصر على فوز مرشحها بالمقعد مع أنها لا تملك كل مقومات الترشح الموضوعية له بالقدر الذي تملكه بلادنا.

فنحن نسهم بما نسبته (12.65 %) في تلبية احتياجات العالم للنفط بينما تسهم إيران فقط بـ(4.77 %).. ونحن نملك ما نسبته (24.1 %) من احتياطيات البترول في العالم.. بينما لا يشكل نصيب إيران منه سوى (12.9 %).. ونحن نقوم بدور المنتج المرجح بمواجهة الأزمات السياسية والأمنية في العالم بكل انعكاساتها على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من أربعين عاما.. في الوقت الذي لا تقوم فيه إيران وغير إيران بمثل هذا الدور ضمانا لاستقرار أوضاع السلعة في الأسواق إنتاجا وتسعيرا.

•• وحتى نيجيريا التي دخلت طرفا ثالثا في ترشيح ممثلها للمنصب مؤخرا.. فإنها لا تملك عناصر منافسة كافية للوصول أو الحصول على هذا المنصب.. ومع ذلك فإن دول منظمة أوبك لم تحسم بعد هذا الأمر.

•• وإذا استمر الحال على ما هو عليه حتى بعد يونيو القادم من العام المقبل، فإن على دول المنظمة أن تتحمل نتيجة ترددها في حسم هذا الموضوع لصالح الدولة التي تمتلك كل مفاتيح الرخاء في هذا العالم وتخدم الاقتصاد العالمي ومصالح دوله ومجتمعاته.يسيسس

ضمير مستتر:



[•• مصائر دول العالم وشعوبه لا يجب أن ترتهن للابتزاز أو الضغوط التي لا تخدم مصالحها].

*نقلا عن عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140614/Con20140614706087.htm