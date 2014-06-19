الشورى .. والصندوق السيادي

ما قرأته عن تناول مجلس الشورى لموضوع الصندوق السيادي الاستثماري موضوع له التقدير من حيث تداول ومعالجة أمور الوطن من المفكرين والمثقفين.. ومن حيث اهتمام المجلس بمثل هذه المواضيع الوطنية.. وإنما أدهشني محتوى النقاش الذي ذكره الخبر.. والذي يدور حول جدية وضرورة الصندوق الاستثماري السيادي في مقابل وجود استثمارات وطنية تقوم بها وزارة المالية عبر مؤسسة النقد.. وشتان في المفهوم بين استثمارات مؤسسة النقد وأهداف الصندوق الاستثماري السيادي.. فالأول ( أي مؤسسة النقد) تقوم بالاستثمار من خلال قرارات تحت تنظيمها الذاتي.. وفي مجالات خارجية متعددة.. ويتعلق كثير منها بالسندات في دول غربية وشرقية.. بما يعني المخاطرة معهم في اقتصاديات بعضهم.. ومنهم الواثق والناجح.. وفيهم المتهاوي.. والمغامرة بعد الربح تكمن في احتمالات عدم القدرة على التسييل لبعض الدول (تحويل الاستثمارات إلى سيولة نقدية ) ــ عند اللزوم إذ قد يكون بعض منها متهاوية في اقتصادياتها ــ الأمر الذي بات ملموسا في أي لحظة.. مع عدم إخفاء أنها ربحية على الورق.. وربما واقعا.. وإنما المخاطرة لاتزال موجودة.. إذن في هذه الحالة الأولى.. فالفائدة منها ربحية.. وربما علاقات سياسية..

الأهم أن في الثانية.. وهي الصندوق السيادي الاستثماري.. فالفائدة أو الفوائد تختلف والمغامرة تتبدل.. ورغم إمكانية الصندوق في الاستثمار الربحي الورقي.. إلا أن أهدافه الأساسية في الاستثمارات المحلية والمناطقية.. بمعنى استثمارات في المناطق حسب الثروات الطبيعية والمعطيات فيها.. وسواء كانت زراعية أم معدنية أم غير ذلك من احتياجات سكنية وطبيـة وخدماتية ونـقـل... الخ.. وإنشاء مصانع وحقول ومـدن حديثة.. فهي استثمارات تنصب فوائدها وإنفاقها محليا.. ناهيك عن الأهم فيها.. ألا وهو توظيف الآلاف من أبناء الوطن.. والتعاون مع الجامعات المحلية في تعميق الاختصاصات بما يتفق مع مشاريع واحتياجات مناطقهم.. وفوائد أخرى قد تستجد أثناء الأخـذ بالفكرة..

المبدأ في الصندوق السيادي الاستثماري هو أهدافه والفوائد التي تنتج عنه.. علما أن مخاطره أقل.. من حيث إنه حتى لو وقعت خسائر مادية.. فهناك أرباح أخرى يجنيها المجتمع والوطن.. والخسارة المالية في الوطن ليست خسارة.. ثم إن مثل هذا الصندوق سيحظى بكثير من الاهتمام والحوار والمشاركة والأفكار.. وبالتالي لن يكون عمله أو نتائج عمله منفردة أم منعزلة عن الوطن وأبنائه.. مقارنة مع أسلوب الاستثمارات الأخرى المنفردة والمنعزلة في القرار.

إن فى الصندوق السيادي الاستثماري عـودة للوطن..

والعـود للوطن أحمـد.

*نقلا عن عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140619/Con20140619707197.htm