الصين: التحدي الكبير القادم!

ظلت الصين عقودًا تعيش على الهامش لا أحد يناوشها ولا تناوش أحدًا، فهي أعلم بقدراتها بالرغم من كبر عدد جيشها، فهو الأول عدديًا على مستوى العالم وسيظل كذلك دومًا لآجال طويلة، لكن سلاحه كان محدودًا ومتخلفًا وبسيطًا مقارنة بما كان لدى الغرب خاصة الولايات المتحدة.

وكان الهزال الاقتصادي واضحًا على الصين بفضل العزلة التي عاشتها تحت سياسة ماو تسي تونغ ورفاقه المصاحبين واللاحقين. فقط منذ 25 عامًا بدأ مشوار النمو الاقتصادي المتسارع مصحوبًا بقفزات هائلة في مجال التسليح العسكري الموازي للغرب كما ونوعًا.

اليوم تحاول الصين فرض هيمنتها العسكرية على شرق آسيا بدءًا بإعادة تحديد مجال مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، ومن ثم مجالها الجوي مما أزعج اليابانيين كثيرًا وأقلق الأمريكيين حتمًا.

وفي حوار شانغريلا الذي عُقد في سنغافورة في عطلة نهاية الأسبوع (31 مايو- 1 يونيو) انتقد وزير الدفاع الأمريكي هيجل سياسات الصين الباعثة على عدم الاستقرار والمتخذة من جانب واحد بشأن بحر الصين الجنوبي، خاصة أن الصين شرعت في إنشاء منصة بحرية للتنقيب عن النفط في منطقة متنازع عليها طبقًا لهيجل.

وفي رد سريع صاعق وصف أحد كبار قادة الجيش الصيني كلمة السيد/ هيجل بأنها تزخر بحب السيطرة والتهديد والوعيد، وأنها تمثل تحديًا استفزازًا ضد الصين. وأضاف قائد عسكري آخر بأن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء إستراتيجية كبيرة جدًّا جدًّا، وإذا أرادت الولايات المتحده اعتبار الصين عدوًا لها فإن الصين ستكون كذلك.

وفي لقاء تلفزيوني صرح قائد عسكري آخر بأن قوة الولايات المتحدة بدأت في الانحدار، وأن الصين هي القوة العسكرية الأكبر في آسيا. وذلكم بيت القصيد، فالعالم يتغير بسرعة ورقاع الشطرنج تُحرك بذكاء. الأقوياء فقط هم الذين يحركون الرقاع. والرقاع تستسلم لمن يحركها لأنها ارتضت أن تكون جمادًا لا تحسن إلا انتظار اللاعب الذي يحركها.

أما المشكلة الأكبر فهي الوقوع في يد لاعب متوسط الحال لا يجيد تحريك حجار الشطرنج بذكاء يسمح له بالتفوق، بل هو يوجهها إلى حيث سقوطها ونهايتها.

كش ملك: يقولها اليقظ الأذكى والأقوى.

*نقلا عن المدينة

http://www.al-madina.com/node/539553/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85.html