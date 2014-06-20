شواغر كثيرة.. والغرفة صغيرة!

العشرات منكم أيها السيدات والسادة، سمع بالشواغر التي أعلنت عنها الغرفة التجارية بالرياض، وعلمنا وعلمتم أن الـ 11751 شاغرا لم تجد من يتقدم لها سوى 1760 سعوديا وسعودية! وهذه الصدمة تستدعي النظر إلى التفاصيل حتى لا نؤصل في ضمير المجتمع أن الشاب السعودي والشابة السعودية يبحثون فقط عن وظائف في القطاع الحكومي.. وبمسمى مدير، كما يروج بعض أباطرة القطاع الخاص في أغلب وسائل الإعلام.

الفانتازيا الساحرة لهذا الخبر تقول: إن 70 منشأة بالقطاع الخاص تعمل في عدة مجالات غذائية، وتقنية، ومراكز تجارية، وخدمية، وصناعية، وسياحية، ومقاولات (لاحظوا الفخامة في التسميات) لديها 11751 شاغرا بمرتبات تبدأ من 4000 ريال، وتنتهي عند 10 آلاف ريال، ولكن عندما نتعمق قليلاً في التفاصيل نكتشف أن هذه الوظائف التي أعلن عنها كانت بالمسميات التالية: حارس أمن، سائق، كهربائي، لحّام، مراقب صحي، فني تكييف وتبريد، فني إلكترونيات، عامل خط إنتاج، ميكانيكي إنتاج، مندوب تسويق، موظف استقبال، سكرتارية، مساعد فني، مسؤول حسابات، وأمين صندوق، ومهندسون، مسؤولو ومديرو معارض، بائعون، مدخل بيانات، موظف دعم فني، موظف خدمة عملاء، محلل عمليات، وأخيراً أخصائي شؤون موظفين، من البديهي في هذه الحالة أن يكون عدد المتقدمين والمتقدمات لا يتجاوز الـ 1760 مواطنا ومواطنة! فليس فينا الكثيرون ممن تم تدريبهم على أغلب هذه الوظائف، لأسباب في أنظمة التعليم العام، ولأسباب تدريبية معلومة للجميع.

من البديهي في هذه الحالة أن يكون عدد المتقدمين والمتقدمات لا يتجاوز الـ 1760 مواطنا ومواطنة! فليس فينا الكثيرون ممن تم تدريبهم على أغلب هذه الوظائف لأسباب في أنظمة التعليم العامحتى مركز التوظيف والتدريب التابع للغرفة التجارية، لا أظنه قادرا على إثبات أنه درب هذا العدد من السعوديين خلال العام الماضي والجاري! وإن كان فعلاً قد استطاع تدريب مئات السعوديين على كل هذه المهن.. سنسأله: هل لنا بالدليل الدامغ؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أتساءل: هل نحن فعلاً بحاجة لسعودة جميع هذه المسميات الوظيفية التي لم تفلح بعض أعظم الدول الصناعية في «برطنتها» أو «أمركتها» أو «كندنتها» حتى هذا اليوم؟

السؤال الثالث والأهم: من يستطيع الجزم أن هذه الشركات والمؤسسات جميعاً (عددها 70 منشأة)، كانت صادقة في وعودها عند تقديم العقود؟ هل التزم الجميع بتقديم رواتب لا تقل عن 4 آلاف ريال، ولا تزيد عن 10 آلاف ريال كما تم الاتفاق عليه؟ هناك رقم «مميز»، من أبناء وبنات المجتمع السعودي يقدر بـ 9991، ممن لم يحالفهم الحظ بإشغال هذه الوظائف، بانتظار الإجابة!

*نقلا عن اليوم

http://www.alyaum.com/News/art/146528.html