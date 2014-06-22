شركة تابعة لـ"المراعي" تستثمر 1.3 مليار ريال في مصر

قالت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية إنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.3 مليار ريال، ما يعادل 346.6 مليون دولار عبر شركة تابعة، وإن الأثر المالي لتلك الاستثمارات سينعكس على النتائج اعتبارا من الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن الشركة الدولية للمشاريع الصناعية الزراعية (بيتي) العاملة في جمهورية مصر العربية ستقوم يوم الأحد "بالإفصاح عن خطة استثمارات رأسمالية استراتيجية جديدة للخمس سنوات القادمة بمبلغ2.500 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 1.300 مليار ريال، وفقاً لأسعار الصرف السائدة."

وبيتي شركة تابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة المشروع المشترك بين المراعي بنسبة ملكية 52% وشركة بيبسيكو بنسبة 48%.

وقال البيان "من خلال هذه الخطة الاستثمارية فإن شركة المراعي وشريكتها في المشروع المشترك شركة بيبسيكو تؤكدان مجددا التزامهما بالتوسع في السوق المصرية."

وأضاف البيان أن الأثر المالي لتلك الاستثمارات "سينعكس في ارتفاع الموجودات والتمويل والمبيعات بشكل تدريجي في القوائم المالية الموحدة بداية من الربع الثالث 2014 حتى اكتمالها مطلع عام 2019.