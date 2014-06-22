مصر تتوقع استثمارات بـ10 مليارات دولار العام المقبل

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري الجديد إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عشرة مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013-2014‭‭‭‭ ‬‬‬‬التي تبدأ في أول شهر يوليو 4.4 مليار دولار.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في شهر يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة.

وقال سالمان إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر.

وأضاف سالمان في مقابلة مع قناة (سي بي سي) التلفزيونية المصرية الخاصة إنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية.

ولمح سالمان أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي.

وقال إن هذه المسألة نوقشت مع السوق قبل اتخاذ القرار. وأشار إلى أن السوق ارتفعت بعد سريان القانون.