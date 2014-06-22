2.1 تريليون دولار حجم منتجات إدارة الثروات في الصين

قالت وسائل إعلام حكومية نقلاً عن نائب محافظ البنك المركزي الصيني إن منتجات إدارة الثروات في الصين بلغت 12.8 تريليون يوان، ما يعادل 2.06 تريليون دولار في نهاية شهر مايو.

وقال بان كونغشينغ في تصريحات نشرتها وكالة أنباء شينخوا يوم السبت إن منتجات إدارة الثروات في الصين نمت بنسبة بين 60 و80% لأعوام قليلة قبل أن يتباطأ نموها إلى 30-40% في 2013.

وشهد قطاع إدارة الثروات في الصين طفرة في النمو في الأعوام الماضية بفعل تعطش المدخرين والشركات لعائدات مرتفعة لكن الافتقار إلى الشفافية في القطاع أذكى مخاوف بشأن سلامة هذا القطاع.

وقال بان إن السلطات ستفعل المزيد لضمان الحفاظ على قيمة الأصول المالية للمواطنين وزيادتها، بحسب شينخوا.

وأضاف بان أن القواعد التنظيمية لسوق إدارة الثروات "يجب دعمها للسيطرة على المخاطر والمضي قدماً في التطور الصحي للقطاع."

ومع توقعات بتباطؤ النمو في الصين إلى 7.3% هذا العام، وهو أدنى مستوياته في 24 عاما فإن هناك مخاوف متنامية حول مستوى المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي.

وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني ليو شيو خلال شهر مايو إن الصين ينبغي أن تعيد تنظيم صناعة إدارة الثروات، لأنها ترفع تكلفة التمويل من دون مبرر وتشجع المدخرين على التصرف مثل المقامرين من خلال السعي وراء عائدات مغرية قصيرة الأجل.