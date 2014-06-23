محطة قطار مدينة العيون

تعتبر مدينة العيون في الوقت الحالي من أكثر المدن في المنطقة الشرقية من ناحية المساحة وعدد السكان. ومدينة العيون هي إحدى ثلاث مدن تتكون منها محافظة الأحساء إضافة للعشرات من القرى التابعة للأحساء. ويعتبر موقع مدينة العيون له خصوصية, إذ أنها تقع على الطريق المؤدي لمدن المنطقة الشرقية وتبعد مسافة لا تقل عن (25) كيلو مترا من مركز مدينة الهفوف، وهذا يجعل التنقل لمدينة الهفوف أو مدينة المبرز فيه شيء من العناء لأهالي مدينة العيون. وحيث إنه لا توجد شبكة نقل عام بين مدينة العيون وبقية المدن فبالإمكان أن يتم بناء محطة قطار في هذه المدينة بحيث يتوقف القطار فيها لعدة دقائق مثل بقية المحطات التي يمر عليها الخط الذي يصل بين الدمام وابقيق والهفوف والرياض. فلو تم إنشاء محطة قطار في مدينة العيون فمن شأنه أن يخفف العبء على من يقطن في مدينة العيون الذي يضطر إلى قطع مسافة طويلة إلى المحطة الحالية بالهفوف. وكذلك ونظرا لقربها لميناء العقير, فقد تكون نواة لإنشاء خطوط نقل عام وربما في المستقبل يكون هناك خط حديدي بين مدينة العيون وميناء العقير ويكون مكملا للخط الحالي. ودائما نجد أن مراكز النقل بالقطارات تتبعها تطورات تصب في مصلحة المدينة التي يتم إنشاء محطة قطار فيها.

مدينة العيون وبعد اكتمال الطريق الدائري ستكون بمثابة نقطة وصل مهمة ومكان إستراتيجي لأي مشروع مستقبلي

وكذلك من الأفضل أن يتم بناء بعض ما يتعلق بمشاريع النقل العام المستقبلية التي سيتم تنفيذها في الأحساء بأن تكون مدينة العيون هي مركز لأي مشروع نقل جديد نظرا لجاهزية مدينة العيون لمثل هذه المشاريع التي تكون قريبة من مركز المدينة حيث إنه من الصعوبة في الوقت الحالي تنفيذها بالقرب من مركز مدينة الهفوف أو المبرز. فمدينة العيون وبعد اكتمال الطريق الدائري ستكون بمثابة نقطة وصل مهمة ومكان إستراتيجي لأي مشروع مستقبلي.

وبالعودة لأهمية بناء محطة قطار في مدينة العيون فإن ذلك سيخفف الضغط على محطة الهفوف فيما يتعلق بمعدات الصيانة والعربات المخصصة لذلك. فمحطة الهفوف بدأت تعتبر مكتظة وبدأ التمدد العمراني يجعل محطة الهفوف تحتاج إلى محطة قريبة مساعدة خاصة إذا علمنا بأن المسافرين من وإلى الأحساء عن طريق القطار يمثلون أكثرية. ومع بداية التفكير الجاد لنقل مسار سكة القطار ليكون خارج النطاق العمراني لمدينتي المبرز والهفوف فإن وجود محطة في مدينة العيون من الممكن أن تكون جاهزة لأخذ العبء عن محطة الهفوف أثناء عملية النقل للسكة.

إن تطور البنية التحتية وكثرة المرافق الحكومية والأهلية وزيادة السكان يجعل مدينة العيون مؤهلة لأن تكون إحدى وقفات قطار السكة الحديدية في هذه المدينة. والشيء المهم هو أن وجود مثل هذه المحطة سيجعل الكثير من المسافرين من مدينة العيون أكثر تقبلا لاستخدام القطار وخاصة إلى مدينة الدمام. لأنه وفي الوقت الحالي فإن أي مسافر من مدينة العيون إلى الدمام بواسطة القطار يضطر إلى قطع مسافة طويلة إلى المحطة بالهفوف ومن ثم يركب القطار ليتجه صوب مدينة العيون مرة أخرى. ولهذا فمن الأنسب توقف القطار في مدينة العيون وركوب القطار المتوجه للدمام بدلا من تحمل مسافة الطريق عند الذهاب إلى المحطة ذهابا وإيابا بالسيارة لما فيه هدر للوقت والوقود لكل مسافر.

*نقلا عن اليوم

http://www.alyaum.com/News/art/147071.html