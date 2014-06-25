"زين السعودية" تخصص 4.5 مليار ريال لتطوير شبكتها

وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" اتفاقيات لتطوير وتوسيع شبكتها بقيمة 4.5 مليار ريال.

وأشارت زين إلى أن تمويل هذه الصفقة سيتم من خلال موارد الشركة الذاتية. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية بزيادة تغطية شبكة "زين" 96% وتطوير خدمات البيانات.

ومن بين الشركات التي أرسي عليها العقد Huawei ونوكيا وalcatel luncent. فيما تتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي لهذه الاتفاقية ابتداء من الربع الثالث من هذا العام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أن الاتفاقية الموقعة مع عدد من الشركات الأجنبية العالمية تنص على توسيع البنية التحتية لمعدات شبكة الاتصالات على أن يتم توريدها خلال 3 سنوات، لتوفّر لعملائها تقنيات حديثة تواكب الطلب المتزايد على احتياجات خدمات نقل البيانات، مفيدًة بأن شروط العقد تضمن توريد أجزاء المشروع في الوقت المحدد وبجودة عالية، بناء على الجداول الزمنية المتفق عليها خلال ثلاثة مراحل.

وأفادت الشركة أن الاتفاقية تشمل توفير أحدث معدات الجيل الرابع LTE والبنية التحتية لشبكة البيانات ذات النطاق العريض المتحرك والمشتملة على معدات (Radio Access)، ومعدات الربط (Transmission)، والشبكة المركزية (Core Network)، وشبكة الربط المبنية على بروتوكول الإنترنت (IP Backbone) ، وبوابات الإنترنت (Internet Gateway)، مبينة أن معدات الاتصالات ستعمل على تعزيز وتوسيع شبكة "زين" الحالية من ناحية التغطية والسعة لخدمات الاتصال والإنترنت على حد سواء، وتعزيز تنافسية الشبكة مما سيوفّر لمشتركيها تجربة استخدام عالية الجودة، وتقليص التكاليف التشغيلية وتكاليف صيانة الشبكة.

وتوقعت الشركة أن يكون أثر الاتفاقية على عمليات الشركة زيادة تغطية الشبكة إلى 96%، وتطوير أداء وسعة الشبكة الحالية بشكل كبير، مما سيؤدي إلى زيادة حركة البيانات على شبكة زين السعودية، الأمر الذي سيعزّز بدوره من نمو إيراداتها وتقليص تكاليفها التشغيلية.

مما يذكر أن الاتفاقية ستبدأ من تاريخ 25 / 06 / 2014 وتمتد لمدة ثلاثة سنوات، فيما توقعت الشركة أن الأثر المالي لها سيبدأ من الربع الثالث من عام 2014.