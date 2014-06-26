دعم مصر.. حفاظا على مصير أمة

•• تعتمد جميع دول العالم مبالغ طائلة في موازناتها لدعم الدول الأخرى في أشكال مختلفة.. وذلك يرجع إلى اعتبارات كثيرة بعضها سياسي.. والبعض الآخر أمني.. والبعض الثالث اقتصادي والبعض الرابع اجتماعي وإنساني.

•• هذا الأمر استقرت عليه دول العالم باعتباره أحد مقومات العلاقات الدولية الطبيعية وضمن مسؤولياتها التلقائية بحكم عضويتها في المنظمة الدولية وكذلك بداعي المصالح الحيوية المتبادلة فيما بينها.. ولا خلاف على ذلك بالمرة..

•• بل إن بعض الدول تنظر إلى هذه المساعدات على أنها جزء من أمنها القومي.. وأداة من أدوات سياستها الخارجية الناجحة. وبالتالي فإنها تربط بين سلامتها في الداخل وبين تأمينها للخارج لأنها تدرك أن تقديم مساعدات كبيرة لدولة من الدول تساعدها على إصلاح أوضاعها.. وتطوير أوجه الحياة فيها.. ورفع مستويات العيش بها.. أو تقويتها عسكريا وأمنيا هو أقل تكلفة مما لو تركت تلك الدول والمجتمعات في العراء ونهبا للصراعات والفتن أو ملعبا مفتوحا يدخل فيه جميع المغامرين ويخترقونه لتحقيق مصالح وأجندات حيوية بالنسبة لهم في تلك الدول..

•• وفي العادة فإن الدول الفقيرة.. أو الخارجة من الحروب والأزمات تكون مهيأة ــ بطبيعة الحال ــ للاختراق إذا لم تجد من يقف إلى جانبها من الأشقاء والأصدقاء لإعانتها على تحمل أعباء الوضع الذي تمر به.. وتحتاج فيه إلى كل عون..

•• وفي العادة أيضا فإن الدول والأطراف أو القوى المتربصة بهذه الدولة أو ذلك المجتمع تكون جاهزة لاستغلال أوضاع دول كهذه.. ولا تتردد في إغداق المساعدات عليها ليس حبا فيها وإنما استثمارا لظروفها الصعبة وتمريرا لأهدافها وأجنداتها الخطيرة..

•• ومن هنا تأتي أهمية التحرك السريع من أكثر الدول حرصا على استقرار تلك الدول المأزومة لسد احتياجاتها وتمكينها من الصمود أمام «الهجمات» المتوقعة عليها..

•• وما تقوم به المملكة العربية السعودية الآن تجاه شقيقتها مصر العربية.. يؤكد أن بلادنا تعرف متى.. وكيف.. ولماذا تتحرك وتبادر ليس فقط لأن مصر هي شقيقتنا الكبرى وإنما لأن الحسابات الدقيقة بأبعادها السياسية والأمنية والاجتماعية توجب وقفة كهذه.. لاسيما أن الدفاع عن مصر.. هو دفاع عن مصير مشترك لأمة تتعرض لتهديدات حقيقية وجادة.

ضمير مستتر:

•• [عنصر الزمن مهم في اتخاذ قرارات هامة تدفع شرورا مدمرة].

*نقلا عن عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140626/Con20140626708677.htm