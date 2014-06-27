التعويض..!!

* فيمَا نشرته صحيفة "المدينة" في عددها

الصادر يوم الاثنين قبل الماضي

عن حرص وزارة العمل..

على تطبيق نظام..

"وقف العمل تحت الشمس"

لفت نظري.. وبتعجب استنكاري

تساؤل أحد المنتمين للقطاع الخاص والمقاولات

"عمّن يتحمّل الخسارة التي يسببها نظام الإيقاف"

* وهذا استدعى أيضًا إلى ذاكرتي..

مطالبة مؤسسات حجاج الداخل

وزارة الحج..

تعويضهم عن ما سمّوه

"خسائرهم المالية"

المترتبة على تطبيق الوزارة

نسبة تخفيض أعداد حجاج الداخل

تناسبًا مع تخفيض نسبة حجاج الخارج.

* في فهمي البسيط جدًّا..

أن الأنظمة حين توضع

لا توضع من أجل إرضاء

هذا أو ذاك..!!

أو من أجل مصلحة ذاتية ضيّقة..!!

بل من أجل المصلحة العامة

التي يستفيد منها الغالبية لا القلة..

* فنظام وقف العمل تحت الشمس

له أسبابه

الإنسانية والأخلاقية والمهنية

ناهيك عن الصحية..

فدرجات الحرارة العالية خلال فترة الصيف

قاتلة..

وقبل هذا منهكة للأجساد

فلا أظن أن أداء العمل معها

سيكون كبيرًا..

* لكن الرؤية الضيقة

والجشع المفزع..

يدفعان إلى عدم..

رؤية هكذا أخلاقيات..

فلماذا مثلاً..

لا يتم العمل من بعد العصر وحتى المساء

ويكون بنفس ساعات العمل المعتادة؟!

ولماذا لا يتم إنهاء المشروعات

في وقتها..

إذا ما حولت الشركات والمقاولون

أوقات أعمالهم إلى أوقات..

تخف فيها حد الحرارة؟

* المشكلة عويصة وتتمحور حول

البناء الشخصي للإنسان

فمن لا يرى سوى ذاته

لا يمكنه أبدًا أن يقدر

أو يستوعب مصالح الآخرين..!!

ولهذا فهو يدعي الخسارة..

ويطالب الدولة بتعويضه..

وكأنه فعلاً خاسر..

وأرى كاقتراح أن

هذه النوعية من

الشركات والمقاولين

إنشاءات وحجاج داخل..

إذا لم تعجبهم الأنظمة والقرارات

فالأمر في غاية السهولة

يتركون المجال لغيرهم

ويريحون ويستريحون.

*نقلا عن المدينة

http://www.al-madina.com/node/541505/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6.html