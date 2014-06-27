نتائج «مساكن» دليل ضعف استثمارات «التقاعد»

قبل ما يربو على سبعة أعوام، أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد برنامجاً سمته «مساكن»، يهدف إلى تقديم الدعم السكني للموظفين بضمان الاستقطاع الشهري من رواتبهم. وحينها ألبست المؤسسة برنامجها ثوب الوطنية، الذي جاء لتقديم خدمة الإقراض للمواطن الباحث عن سكن، وتسهيل أمور اقتراضه. وقال يومها محافظ «التقاعد» محمد الخراشي إن «مجلس إدارة المؤسسة اعتمد 4 بلايين ريال سنوياً لتغطية الطلبات السنوية للأعوام المقبلة على برنامج «مساكن» الذي طرحته المؤسسة أخيراً ويكفل تمويل شراء الوحدات السكنية لموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وشريحة من المتقاعدين»، في حين رصدت المؤسسة - والكلام للخراشي - بليوني ريال لتغطية الطلب المتوقع للفترة المتبقية من العام الحالي. (صحيفة الرياض، 10 أيار/ مايو 2007).

أي أن تخطيط المؤسسة وتوقعاتها المبنية بالتأكيد على دراسات وإحصاءات قدرت حجم الاقتراض ببليوني ريال في 2007، ثم 4 بلايين ريال لكل عام من الأعوام التالية (2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013). وهذا يعني أن تقديرات المؤسسة، وخططها الاستثمارية تعني أنه بنهاية العام الماضي 2013، سيكون إجمالي قروض «مساكن» 26 بليون ريال (بليونا ريال في العام الأول + 4 بلايين مضروبة في 6 أعوام).

هذا الأسبوع، أعلنت المؤسسة نتائج استثمارات «مساكن» وقالت: «بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها عبر برنامج مساكن التابع للإدارة العامة للاستثمار العقاري بالمؤسسة العامة للتقاعد 3680 وحدة سكنية بقيمة تمويلية إجمالية 2450 مليون ريال، وذلك بنهاية العام المالي 1434-1435هـ» (صحيفة الرياض، 23 حزيران/ يونيو 2014). بالتأكيد، الفارق كبير والبون شاسع بين الرقمين. فالتوقعات وتصريحات المحافظ في بداية البرنامج تتوقع تمويلاً يصل إلى 26 بليون ريال خلال الأعوام السبعة التالية. وما تحقق فعلياً بعد سبعة أعوام ونيف لم يجاوز 2.4 بليون ريال. أي ما نسبته 9 في المئة فقط من الاستثمار المخطط. وهو أمر غير مقبول ولا مبرر، ويدل على ضعف وتخبط استثمارات المؤسسة.

هذه النتائج تقود لما تناوله هذا العمود قبل أسبوعين عن ضرورة البحث في دفاتر المؤسسة، وكيفية استثمارها لأموال المتقاعدين. فالمؤسسة هذا الأسبوع أيضاً أيدت مقترح عضو الشورى حسام العنقري بزيادة سن التقاعد في السعودية إلى 62 عاماً بدلاً من 60. وقالت في بيان طويل لها إن هذه الزيادة ستوفر للمؤسسة 10 بلايين ريال. ولكن المؤكد - وتبعاً لمثال «مساكن» - أن زيادة سن التقاعد لعامين إضافيين لن يكفيا المؤسسة إذا لم تطور احترافيتها الاستثمارية، وتنتقي الفرص المربحة، وتخطط لاستثماراتها بعقلية التاجر المحترف، لا موظف الحكومة البيروقراطي.

مثال آخر على ضعف استثمارات المؤسسة تأخير إنجاز مركز الملك عبدالله المالي في الرياض. فالمركز الذي كلف المؤسسة 30 بليون ريال عداً ونقداً، وأعلن إنشاؤه في 9 مايو 2006، كان من المفترض أن ينتهي في منتصف 2012، بحسب الإعلان المصاحب لاتفاق تنفيذه. إلا أن المركز لم ينتهي إلى اليوم، أي بعد مرور عامين من تاريخ انتهائه المعلن سابقاً. ويحتاج المركز إلى ما لا يقل عن عامين آخرين ليتم تسليمه. وبالتأكيد، فإن استثمار 30 بليون ريال في مثل هذا المركز، وتجميدها أربعة أعوام إضافية ليست إلا دليلاً آخراً على ضعف إدارة الاستثمار في المؤسسة.

وأمام هذين المثالين وغيرهما، لا بد أن يبدأ علاج مشكلة عجز مؤسستي التقاعد في البلد بمراجعة كيفية الاستثمار في المؤسستين. ومتابعة من يتولى عملية الاستثمار في أموال المتقاعدين، وما هي خبراته وقدراته؟ وما هي أفكاره وخططه؟

فالمطالبة بزيادة سن التقاعد ليست المشكلة، ولب المشكلة الذي يجب بحثه والتقصي عنه كيفية الاستثمار في المؤسستين، ومحاسبة المقصرين، واستبدال طاقم الاستثمار، أو دفعه لأحد المصارف الوطنية، أو إنشاء بنك التقاعد ليدير أموال الناس بكفاءة، بدلاً من معاقبة الناس وتحميلهم جريرة أخطاء المؤسسة وضعف الجانب الاستثماري فيها.

*نقلا عن الحياة

http://alhayat.com/Opinion/Abdullah-ibn-Rbeaan/3235309/نتائج-«مساكن»-دليل-ضعف-استثمارات-«التقاعد»