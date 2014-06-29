ارتفاع غير مسبوق لأسعار المنتجات الزراعية بغرة رمضان

مخاوف باتت تلقي بظلالها على توقعات بارتفاعات كبيرة ستشهدها أسواق الخضروات والفواكه، بعد أن شهدت تلك المنتجات ارتفاعات كبيرة تجاوزت الـ100% في مناطق زراعتها، هذه الأسعار المرتفعة قد تؤدي إلى مضاعفة الأسعار من قبل الموردين لها من تلك المناطق إلى مناطق أخرى كالرياض والمنطقتين الشرقية والغربية.

ففي يوم واحد فقط ارتفعت أسعار منتجات منطقة جازان من الخضروات بنسبة ارتفاع تجاوزت الـ100% في ارتفاع اعتبره المتعاملون في حلقات الخضار أنه ارتفاع غير مسبوق ولم يشهده السوق خلال المواسم السابقة.

ووفقا لصحيفة "الوطن"، أكد تجار وبائعو خضروات يوم أمس السبت أن هذه الزيادة مفتعلة تسبب فيها اتفاقات عدد من تجار بيع الخضروات على رفع السعر مع بداية شهر رمضان، هذا يأتي في ظل تأكيدات عدم وجود نقص في المعروض ولا زيادة تذكر في الطلب لتشجع على ارتفاع الأسعار لهذا الحد.

جازان التي توصف بـ"سلة خبز المملكة" في إشارة إلى أنها المورد الرئيس لكثير من الخضروات التي يتم توزيعها في كثير من أسواق المناطق الأخرى، تشهد هذه الارتفاعات وسط مخاوف من أن ينعكس ذلك الارتفاع في أسعار الخضروات على تسعيرة الموردين منها لمناطق أخرى كالرياض والدمام وجدة وغيرها من المناطق، بعد توقعات أن أسعار بعض المنتجات الزراعية ستشهد ارتفاعا ملحوظا إثر ارتفاعه في مناطق المنشأ كجازان.

فيما توقع تجار ومتعاملون في سوق الخضروات أن تشهد ارتفاعا أكبر من الارتفاع الحالي خلال الـ5 الأيام الأولى من شهر رمضان إذا لم يتم التدخل لضبط الأسعار.