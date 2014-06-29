السعودية.. ارتفاع أرباح البنوك إلى 38.2 مليار ريال

حققت المصارف التجارية السعودية مستوى تاريخيا جديدا للأرباح التراكمية خلال السنة المنتهية بشهر مايو 2014، حيث بلغت الأرباح التراكمية 38.2 مليار ريال خلال الفترة من يونيو 2013 إلى مايو 2014 مقارنة بنحو 33.7 مليار ريال خلال الفترة من يونيو 2012 إلى مايو 2013، أي ارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك التجارية بنسبة 13.3% خلال السنة المنتهية بشهر مايو 2014.

ووفقا لصحيفة "الرياض" بلغت الأرباح التراكمية للمصارف التجارية نحو 18.2 مليار ريال خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014 مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 16.1% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام السابق والبالغة نحو 15.7 مليار ريال.

وارتفع إجمالي موجودات (أصول) المصارف التجارية السعودية من 1.8 تريليون ريال في نهاية مايو 2013م إلى 2.03 تريليون ريال محققاً نسبة نمو بلغت 12.0% خلال الفترة. وتركزت الموجودات في مطلوبات المصارف من القطاع الخاص التي مثلت 58.8% من إجمالي الموجودات، وجاءت بعدها أذونات مؤسسة النقد التي شكّلت 11.6% من إجمالي الموجودات، ثم موجودات المصارف الأجنبية التي مثلت نحو 10.8%، بينما شكلت مطلوبات المصارف على القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 4.8% من إجمالي الموجودات، وشكّلت الودائع النظامية والجارية والأخرى لدى مؤسسة النقد قرابة 8.2% من إجمالي الموجودات، وتوزعت بقية الموجودات بين نقد في الصندوق، وأصول ثابتة، ومطلوبات على بنوك أخرى، وموجودات أخرى.

وارتفع إجمالي رؤوس أموال المصارف التجارية السعودية من 113.0 مليار ريال في نهاية عام 2013م إلى 139.1 مليار ريال في نهاية مايو 2014 محققاً نسبة نمو بلغت 23,1% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014م.

وجاءت هذه الزيادة في رؤوس الأموال نتيجة تحويل جزء من إجمالي احتياطيات المصارف التجارية الذي انخفض بنحو 33.0 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأخيرة (10.9 مليار ريال مارس، و7.1 مليار ريال في أبريل، و15.1 مليار ريال في مايو 2014).

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف السعودية بنسبة 6.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2014م مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2013م ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال (لا تشمل فروع المصارف السعودية العاملة في الخارج).

