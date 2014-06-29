عودة العاملين الأجانب لمحطة غاز إن اميناس الجزائرية

قال مصدر من شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك يوم أمس السبت إن العاملين الأجانب عادوا للعمل في محطة غاز إن اميناس بعد نحو عام ونصف العام من هجوم إسلاميين متشددين أسفر عن مقتل 40 شخصاً.

وقال المصدر "يعمل 12 أجنبياً في منشأة الغاز بالفعل ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمرور الوقت" وذلك دون أن يكشف عن جنسيات العاملين.

وطلبت شركة شتات اويل النرويجية وبي.بي -وتديران المحطة مع سوناطراك- تحسين إجراءات الأمن قبل عودة العمال. وفي شهر يناير 2013 احتجز مسلحون عاملين أجانب واستمرت الأزمة أربعة أيام وانتهت باقتحام القوات الجزائرية المحطة ومقتل أربعين عاملا جميعهم أجانب إلا واحدا.

وكانت محطة إن اميناس تنتج 11.5 بالمئة من إجمالي إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي قبل الهجوم وعملت الدولة على استئناف الإنتاج بالكامل من أجل زيادة الصادرات لأوروبا.

وفي أواخر العام الماضي قالت شتات اويل إن عددا من موظفيها عادوا للعمل بشكل دائم في مركز تشغيل في حاسي مسعود على بعد 700 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة وأضافت أن العودة لإن اميناس ستستغرق مزيدا من الوقت.