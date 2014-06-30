انحسار مخاوف الإمدادات يغلق "برنت" قرب 113 دولاراً

تراجعت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت متجهة نحو 113 دولارا للبرميل اليوم الاثنين مضيفة إلى الهبوط الذي شهدته الأسعار الأسبوع الماضي بعد تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات الواردة من العراق مع شن القوات الحكومية هجوما ضد استيلاء مسلحين سنة على مساحات واسعة من البلاد.

ومازال برنت خام القياس الأوروبي مرتفعا 3.4 في المئة حتى الآن في شهر يونيو في طريقه نحو أفضل مستوى شهري له منذ شهر أغسطس بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر في وقت سابق من الشهر الجاري في حين ارتفعت تعاقدات الخام الأمريكي نحو ثلاثة في المئة مدفوعة بشكل أساسي بالقلق على الإمدادات.

وهبط برنت 22 سنتا إلى 113.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0240 بتوقيت غرينتش بعد أن اختتم الاسبوع هابطا 1.3 في المئة.

وهبط الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 105.48 دولار للبرميل بعد تراجعه نحو 1.4 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

